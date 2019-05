Pierre Gasly begint zondag de Grand Prix van Monaco niet vanaf de vijfde maar vanaf de achtste plaats. De Fransman van Red Bull Racing kreeg na de kwalificatie een gridstraf omdat hij Romain Grosjean hinderde tijdens een 'vliegende ronde'.

Die Fransman van Haas F1 Team moest hard remmen om een botsing met Gasly te voorkomen, waardoor hij geen goede tijd kon neerzetten.

Gasly was juist bezig aan zijn opwarmronde en ging dus niet voluit. Hoewel hij volgens de stewards Grosjean waarschijnlijk niet had zien aankomen, krijgt hij toch een gridstraf, omdat de teamleiding had verzuimd hem te waarschuwen voor de Haas.

Gasly schuift daardoor een rij naar achteren op de startopstelling. Kevin Magnussen (de oorspronkelijke nummer zes), Daniel Ricciardo (zeven) en Daniil Kvyat (acht) profiteren.

Grosjean neemt Gasly niets kwalijk

Grosjean deelde de beelden van het incident met Gasly vrijwel meteen na de kwalificatie op Twitter, maar hij nam zijn landgenoot niets kwalijk.

"Helaas zag Pierre me niet aankomen. Dat kostte ons een plek in de top tien. Hopelijk hebben we morgen meer geluk", schreef de Fransman, die zich als dertiende kwalificeerde.

Verstappen begint de race door de nauwe straten van het prinsdom vanaf de derde plaats. De Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vormen de voorste rij.

Mercedes domineert dit seizoen. De Duitsers noteerden tot dusver in iedere race een één-twee. Hamilton gaat met 112 punten aan de leiding in de WK-stand, gevolgd door Bottas (105), Verstappen (66), Sebastian Vettel (64) en Charles Leclerc (57).