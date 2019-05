Lewis Hamilton kon zaterdag zijn tranen niet in bedwang houden nadat hij de poleposition had veroverd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De Brit van Mercedes was de afgelopen week ontdaan door de dood van Niki Lauda.

"Dit voelt echt als een van mijn beste polepositions ooit, na zo’n lastige week. En natuurlijk is het doel om er morgen iets speciaals van te maken", zei hij tijdens de persconferentie tegen het AD.

Hamilton kon het door het plotselinge overlijden van Lauda in de voorbije dagen niet opbrengen om de pers te woord te staan, maar ging zaterdag wel kort in op zijn relatie met de Formule 1-legende.

"Als ik destijds dat telefoontje van Niki niet had gehad, zat hier nu een éénvoudig wereldkampioen. En nu zit hier een vijfvoudig wereldkampioen", vertelde hij.

Lauda was er in 2013 verantwoordelijk voor dat Hamilton de overstap maakte van McLaren naar Mercedes. De zeventigjarige Oostenrijker was als adviseur betrokken bij de renstal en zat tijdens races regelmatig naast teambaas Toto Wolff.

'Verstappen is ook supersnel'

Hamilton toonde in de beslissende Q3 zijn klasse door in zijn laatste ronde de tijd van teamgenoot Valtteri Bottas te verbeteren en zodoende de perfecte uitgangspositie voor zichzelf te bewerkstelligen voor de race op zondag.

"We hebben de beste posities om morgen aan de race te beginnen. Laten we maar hopen op niet te veel chaos, safetycars, regen en dat soort dingen. Maar we weten hoe het hier werkt. Dit is Monaco. In deze race krijg je altijd veel voor je kiezen. Dus laten we maar overal op voorbereid zijn."

Hamilton is tevens op zijn hoede voor Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull Racing was in Q1 én in Q2 sneller dan de Mercedessen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats.

"Verstappen is ook supersnel en bezig aan een geweldig weekend, dus we zijn nog helemaal nergens verzekerd van", benadrukte hij.

Mercedes domineert dit seizoen. De Duitsers noteerden tot dusver in iedere race een één-twee. Hamilton gaat met 112 punten aan de leiding in de WK-stand, gevolgd door Bottas (105), Verstappen (66), Sebastian Vettel (64) en Charles Leclerc (57).