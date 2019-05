Charles Leclerc baalt als een stekker van de gekozen tactiek van Ferrari in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De Monegask viel zaterdag verrassend af in Q1 en moet daardoor zondag in de achterhoede starten.

Leclerc kwam in de gevarenzone terecht nadat meerdere coureurs zijn tijd verbeterden. Hij hoopte aan het einde van de eerste sessie nog een keer de baan op te gaan, maar Ferrari dacht ten onrechte dat zijn tijd genoeg was om Q2 te bereiken.

"Ik vroeg aan de teamleiding of ze zeker wisten dat ik veilig was en ze dachten van wel", zei Leclerc in gesprek met Sky Sports. "Ik zei: 'Moeten we niet nog een keer naar buiten?' Maar daar kreeg ik niet echt een antwoord op. Ik hoop nog een verklaring te krijgen, want dit is lastig te accepteren."

De kwalificatiesessie op zijn thuisbaan verliep sowieso niet geweldig voor Leclerc. Hij miste een oproep voor een weegmoment, waardoor zijn auto door de monteurs teruggeduwd moest worden.

'We hadden nog genoeg tijd'

Dat incident was volgens Leclerc overigens niet bepalend voor zijn kwalificatie. "We hadden nog genoeg tijd om naar buiten te gaan. Er zat nog genoeg brandstof in de auto en moesten alleen de banden vervangen. Het weegmoment maakte dus niks uit. Daarom snap ik het nog niet helemaal."

Leclerc moet door zijn mislukte kwalificatie zondag vanaf de zestiende positie starten en lijkt daardoor een goed resultaat uit zijn hoofd te moeten zetten. De Monegask eindigde in de eerste vijf races alleen in Bahrein op het podium (derde).

"Hopelijk gaat het regenen en dan wordt het een soort loterij", aldus Leclerc. "Als het droog blijft, wordt het een saaie race. Ik zal een hoop risico's moeten nemen, want dit is een baan waarop inhalen bijna onmogelijk is."

Mercedes-coureur Lewis Hamilton begint zondag in de race van poleposition. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas stelde de tweede startplek veilig en Max Verstappen begint vanaf de derde positie op het Circuit de Monaco.