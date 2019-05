Max Verstappen is tevreden met zijn derde plaats zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De Nederlander van Red Bull Racing mocht even hopen op zijn eerste pole, maar werd uiteindelijk gepasseerd door de Mercedessen.

"Ik denk dat zij te snel waren in Q3. Ze reden daarin een goede ronde", doelde hij tijdens zijn interview na afloop op het circuit op Lewis Hamilton (eerste) en Valtteri Bottas (tweede).

"Ik reed ook een redelijke ronde, maar ik voelde na de eerste bocht al dat ik last had van koude banden. Ik zat er in de eerste sector al twee tienden boven. Dan moet je geen risico meer willen nemen."

Verstappen stond na Q2 nog met (toen nog) een baanrecord bovenaan de tijdenlijst, maar hij was in de beslissende Q3 met 1.10,641 niet opgewassen tegen de power van Hamilton (1.10,166) en Bottas (1.10,252).

"Ik had tien minuten voor aanvang van de kwalificatie nog geen vloer onder mijn auto zitten, dus de monteurs hebben geweldig werk verricht", complimenteerde hij zijn renstal.

'Je moet een beetje geluk hebben'

Verstappen behaalde dankzij zijn derde plaats zijn beste prestatie van het seizoen in de kwalificatie en tevens zijn beste prestatie ooit in de kwalificatie in Monaco.

"Dit is mijn vijfde jaar in de Formule 1, maar door wat incidenten pas mijn derde kwalificatie in Monaco. Ik ben dus heel blij met de derde plaats. We zullen zien wat morgen de race brengt. Je moet een beetje geluk hebben."

De Grand Prix van Monaco, de zesde race van het seizoen, begint zondag om 15.10 uur. Verstappen begon vorig jaar achteraan en eindigde als negende. Toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo (nu Renault) ging er met de winst vandoor.

Mercedes domineert dit seizoen. De Duitsers noteerden tot dusver in iedere race een één-twee. Hamilton gaat met 112 punten aan de leiding in de WK-stand, gevolgd door Bottas (105), Verstappen (66), Sebastian Vettel (64) en Charles Leclerc (57).