Max Verstappen heeft zaterdag de vierde tijd neergezet in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc van Ferrari was verrassend de snelste in Monte Carlo.

Verstappen kwam namens Red Bull Racing op zachte banden tot een tijd van 1.11,539. Hij moest Leclerc (1.11,265) en het Mercedes-duo Valtteri Bottas (1.11,318) en Lewis Hamilton (1.11,478) voor zich dulden.

De top tien werd gecompleteerd door Verstappens teamgenoot Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Daniil Kvyat van Toro Rosso, Haas F1-rijder Kevin MAgnussen, Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen en Alexander Albon (Toro Rosso). Van dat zestal dook alleen Gasly nog onder de 1.12.

Voor Sebastian Vettel verliep de derde oefensessie dramatisch. De viervoudig wereldkampioen belandde al vroeg in de muur met zijn Ferrari en kon niet verder.

Verstappen kwam donderdag in de eerste vrije trainingen tot de tweede en zesde tijd. Bij de tweede sessie was er toen sprake van een koelprobleem bij zijn auto. Dat was zaterdag verholpen.

Later op zaterdag, om 15.00 uur, begint de belangrijke kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De race is zondag om 15.10 uur.