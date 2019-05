Nyck de Vries heeft vrijdag voor de tweede keer in zijn carrière een Formule 2-race gewonnen in Monaco. De 24-jarige Nederlander reed in een chaotische hoofdrace vanaf poleposition naar de zege.

De Vries bleef de Italiaan Luca Ghiotto en de Japanner Nobuharu Matsushita voor in de race die bol stond van de incidenten.

De coureur van ART Grand Prix was twee jaar geleden al een keer de beste in de sprintrace in Monaco. Dat was toen zijn eerste zege in de Formule 2.

De Vries staat door zijn winst van vrijdag nu op zes overwinningen in de F2. Dit seizoen stond hij al drie keer op het podium. De Fries won twee weken geleden de sprintrace in Barcelona en werd tweede bij de hoofdrace in Bakoe.

De Vries stijgt in het WK-klassement naar de tweede plaats, op slechts één punt van leider Nicholas Latifi. De Canadees verloor een voorvleugel bij een mislukte inhaalactie op Mick Schumacher in de hairpin en eindigde slechts als dertiende in Monaco.

Schumacher zorgt voor rode vlag

De hoofdrace op het smalle stratencircuit van Monaco werd met nog 20 van de 41 ronden te gaan stilgelegd, omdat Schumacher door een mislukte inhaalactie op Tatiana Calderón in Rascasse voor een file zorgde.

Het circuit was volledig geblokkeerd, waardoor alle auto's terug moesten naar de pits. De Vries verloor zijn grote voorsprong, maar ook na de herstart reed de Nederlander soeverein naar de zege.

De sprintrace van de Formule 2 begint zaterdag om 17.15 uur.