Renault-teambaas Cyril Abiteboul is er zeker van dat Renault zich komend weekend in Monaco na een belabberde seizoensstart weer kan meten met de beste Formule 1-teams.

De Franse renstal begon mede door het aantrekken van Daniel Ricciardo met hoge verwachtingen aan 2019, maar vooral door een haperende motor vielen de prestaties tot dusver flink tegen. Dat probleem lijkt nu opgelost.

"In Barcelona hebben we een eerste stap gezet op het gebied van snelheid. Daarna hebben we onderzocht of alles er goed uitzag. Dit weekend zetten we een nieuwe stap", zegt Abiteboul vrijdag tegen Motorsport.com.

"Daardoor zijn we in feite terug op het niveau waarop we het seizoen vrij sterk begonnen. Uit onze analyse blijkt dat we in de race nu hetzelfde niveau hebben als Ferrari en Mercedes en in de kwalificatie net achter Ferrari zitten."

Volgens Abiteboul is er nog wel werk te doen. "Om het in perspectief te plaatsen: we wilden in twaalf maanden tijd ongeveer 70 pk goedmaken. We zitten nu op zo'n 55 pk en willen de overige 15 pk er in de loop van het seizoen bij krijgen."

'Red Bull kan vooruitgang niet meer tonen'

Na vorig seizoen kwam er na jaren een einde aan de samenwerking tussen het Red Bull Racing van Max Verstappen en motorleverancier Renault. Die verandering laat zich dit seizoen voelen bij Renault, aldus Abiteboul.

"Doordat we niet meer samenwerken met Red Bull hebben we een minder goed beeld van de vooruitgang van de motor. Dat wisten we. We moeten het zelf oppakken en met ons eigen team de progressie laten zien."

Donderdag was Nico Hülkenberg tijdens de eerste vrije training in Monaco met de elfde tijd de beste Renault-rijder. In de tweede oefensessie klokte de Duitser de zestiende tijd, waarmee hij teamgenoot Ricciardo eveneens net achter zich liet.

Het raceweekend in Monaco gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur). De zesde Grand Prix van het Formule 1-seizoen begint zondag om 15.10 uur.