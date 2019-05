Mercedes kent zorgen in aanloop naar de belangrijke kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco van zaterdag. Het topteam heeft moeite met het snel op temperatuur krijgen van de zachte banden.

"We hebben na de eerste twee vrije trainingen nog steeds problemen met de eerste ronde op softbanden, ook al is de baan 's middags warmer", zegt hoofdengineer Andrew Shovlin tegen Motorsport.com.

"Dat willen we snel oplossen. In de eerste twee trainingen zagen onze tijden er goed uit, maar het kostte ons te veel rondes om tot die tijden te komen. Vooral op dit circuit is de kwalificatie heel belangrijk."

Ondanks de problemen met de temperatuur van de banden klokte wereldkampioen Lewis Hamilton donderdag in zowel de eerste als de tweede vrije training de snelste tijd namens Mercedes, dat dit Formule 1-seizoen domineert. Ploeggenoot Valtteri Bottas deed het met de tweede en derde tijd ook goed.

Onder anderen Red Bull Racing-coureur Max Verstappen benadrukte al dat het veroveren van een goede startpositie in de kwalificatie vooral in Monaco van groot belang is, omdat inhalen bijna onmogelijk is op het krappe stratencircuit.

Mercedes-hoofdengineer Andrew Shovlin op het podium na de Grand Prix van Brazilië van vorig seizoen. (Foto: Pro Shots)

'Hopelijk kan Ocon ons wat wijzer maken'

Mercedes-engineer Shovlin hoopt dat zijn team vrijdag en zaterdag meer inzicht krijgt in het probleem met de bandentemperatuur. "Esteban Ocon zit voor ons in de simulator en hopelijk kan hij ons wat wijzer maken", aldus de Engelsman.

"Bij de lange runs hadden we tijdens de eerste twee trainingen last van de drukte op het circuit en konden onze rijders amper twee goede rondes achter elkaar rijden. Dat betekent dat we nog niet de informatie hebben die we willen in aanloop naar de race."

Verstappen was namens Red Bull met een tweede tijd snel in de eerste training en kende een minder succesvolle tweede oefensessie. De Nederlander had een koelprobleem in zijn auto en noteerde de zesde tijd.

Vrijdag verschijnen de coureurs niet op de baan in Monaco. Zaterdag begint de derde vrije training om 12.00 uur, gevolgd door de kwalificatie om 15.00 uur. De zesde Grand Prix van het seizoen start zondag om 15.10 uur.