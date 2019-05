Max Verstappen verwacht dat een derde plek zaterdag het hoogst haalbare is in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De Nederlander vindt dat 'zijn' Red Bull Racing op dit moment niet kan tippen aan Mercedes.

"Ik denk niet dat we Mercedes onder druk kunnen zetten. Een derde plaats in de kwalificatie zou goed zijn", zegt hij donderdag na de eerste twee vrije trainingen tegen De Telegraaf.

Verstappen kende een wisselvallige openingsdag in Monaco. Hij begon sterk met een tweede tijd in de eerste vrije training, maar kwam door een koelprobleem niet verder dan de zesde tijd in de tweede vrije training.

"Er kwam wat rommel van de baan in de luchtinlaat en dat zorgde voor een radiatorlek. Dat kostte natuurlijk tijd", legt hij uit.

"Over het algemeen is de snelheid wel goed. We zullen het grote gat tussen Mercedes en de rest moeten zien op te vullen."

Mercedes zet dominantie voort

Mercedes zette donderdag de dominantie van dit seizoen voort. Lewis Hamilton was de snelste in zowel de eerste als de tweede vrije training, in die laatste voor teamgenoot Valtteri Bottas.

De Duitse renstal noteerde in alle vijf de races dit seizoen een één-twee. Hamilton won in Bahrein, China en Spanje en Bottas in Australië en Azerbeidzjan.

Hamilton gaat met 112 punten aan de leiding in de WK-stand, gevolgd door Bottas (105 punten), Verstappen (66 punten), Sebastian Vettel (64 punten) en Charles Leclerc (57 punten).

De Grand Prix van Monaco gaat zaterdag verder met de derde vrije training, met daarna de kwalificatie (eveneens op zaterdag) en de race (zondag).