Max Verstappen is donderdag niet verder gekomen dan de zesde tijd bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco. Mercedes klokte de snelste rondetijden op het smalle stratencircuit.

Verstappen stond circa een half uur in de pits door een lek in het koelsysteem van zijn Red Bull. Hij kwam niet verder dan zo'n vijftien rondes, veruit het minst van alle coureurs.

De Limburger had al voor het probleem optrad een tijd van 1.12,052 geklokt en was daarmee ruim 0,1 seconde sneller dan in de eerste training. Toen noteerde hij nog de tweede tijd, kort achter Lewis Hamilton.

De Britse leider in de WK-stand klokte 's middags opnieuw de snelste rondetijd. De vijfvoudig wereldkampioen ging in in 1.11,118 rond en hield Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas (1.11,199) nipt achter zich.

Uitslag tweede training GP Monaco 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.11,118

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.11,199

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.11,881

4. Pierre Gasly (Red Bull) 1.11,938

5. Alexander Albon (Toro Rosso) 1.12,031

6. Max Verstappen (Red Bull) 1.12,052

7. Kevin Magnussen (Haas) 1.12,174

8. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.12,239

9. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.12,342

10. Charles Leclerc (Ferrari) 1.12,350

Leclerc komt niet verder dan tiende plek

Ook Ferrari-coureur Sebastian Vettel (1.11,882), Pierre Gasly van Red Bull (1.11,938) en Toro Rosso's Alexander Albon (1.12,031) waren sneller dan Verstappen.

Charles Leclerc kwam in zijn Ferrari niet verder dan de tiende plek met 1.12,350. De Monegask klaagde op zijn thuiscircuit over een probleem met zijn remmen.

Zaterdag om 12.00 uur begint de laatste training voor de Grand Prix van Monaco, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De zesde race van het jaar begint zondag om 15.10 uur.