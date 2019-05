Max Verstappen heeft donderdag de tweede tijd geklokt tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco. Met 1.12,165 moest de coureur van Red Bull Racing alleen Lewis Hamilton voorlaten.

De training verliep niet vlekkeloos voor Verstappen, want halverwege verremde hij zich voor het ingaan van een bocht en moest hij door marshalls weer achteruit de baan op geduwd worden, omdat hij de auto niet in de achteruit geschakeld kreeg. Daarna slaagde de Limburger erin om enkele snelle rondes te rijden.

Wereldkampioen en leider in de WK-stand Hamilton noteerde met 1.12,106 de snelste rondetijd op het smalle stratencircuit. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas was met 1.12,178 een fractie trager dan Verstappen.

Ferrari nam de vierde en vijfde plek in. De Monegask Charles Leclerc reed op zijn thuisbaan 1.12,467 en Sebastian Vettel klokte 1.12,823. Pierre Gasly kwam in de Red Bull niet verder dan de zesde tijd. De Fransman was ruim een seconde trager dan Verstappen.

Uitslag eerste training GP Monaco 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.12,106

2. Max Verstappen (Red Bull) 1.12,165

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.12,178

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1.12,467

5. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.12,823

6. Pierre Gasly (Red Bull) 1.13,170

7. Nico Hülkenberg (Renault) 1.13,227

8. Kevin Magnussen (Haas) 1.13,232

9. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.13,363

10. Romain Grosjean (Haas) 1.13,379

Zwarte vlag voor Haas-duo

Aan het begin van de training deed zich een opvallend moment voor toen beide auto's van Haas een zwarte vlag kregen, ten teken dat ze onmiddellijk de pits in moesten. Het bleek om een veiligheidsmaatregel te gaan, want de communicatie via de boordradio met Kevin Magnussen en Romain Grosjean werkte niet.

Het duurde lang voordat het defect aan beide auto's hersteld kon worden. Pas in het laatste kwartier keerden de Deen en de Fransman terug op het circuit. Magnussen kwam nog wel tot de achtste tijd en Grosjean reed de tiende tijd.

Ook McLaren-coureur Carlos Sainz werd geplaagd door een technisch probleem. De Spanjaard zette helemaal geen tijd neer. Robert Kubica zorgde halverwege de sessie voor opwinding door te spinnen. De Pool van Williams slaagde er knap in zijn auto uit de vangrail te houden.

De coureurs komen donderdag vanaf 15.00 uur de baan op voor de tweede training. Zaterdag om 12.00 uur gaat de derde sessie van start, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De zesde race van het seizoen begint zondag om 15.10 uur.