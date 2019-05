Max Verstappen denkt dat een podiumplaats komend weekend bij de Grand Prix van Monaco mogelijk is, maar de coureur van Red Bull Racing ziet Mercedes op het smalle stratencircuit als favoriet.

"We zullen hier nu niet zo goed zijn als vorig jaar", doelde Verstappen op de zege van zijn toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo in Monaco in 2018. "Maar ik heb er vertrouwen in dat we kunnen strijden om het podium, we zullen wel zien welke trede van het podium dat wordt."

Mercedes pakte bij de eerste vijf races van het seizoen steeds de eerste twee plaatsen en Verstappen sluit niet uit dat het Duitse team ook in Monaco dominant zal zijn. "Ik denk dat Mercedes ook hier favoriet is."

De kwalificatie van zaterdag is extreem belangrijk, stelt Verstappen, die een vijfde plaats in 2017 als beste resultaat heeft op de stratencircuit.

"Het probleem in Monaco is dat je niet kunt inhalen met deze auto's. Als je gewoon in het midden van de weg blijft rijden, dan kan er niemand voorbij. Daarom is het belangrijk om het goed te doen in de kwalificatie."

Valtteri Bottas deed het in Monaco nooit beter dan een vierde plek. (Foto: Pro Shots)

Mercedes herdenkt Lauda

Behalve Verstappen nam onder anderen Mercedes-coureur Valtteri Bottas plaats bij de persconferentie. Aanvankelijk was WK-leider Lewis Hamilton door de FIA aanwezig om de pers te woord te staan, maar de Brit kreeg toestemming om zijn mediaverplichtingen donderdag over te slaan.

Hamilton had daarom gevraagd na het overlijden van Mercedes-adviseur en Formule 1-legende Niki Lauda op dinsdag. Alle teamleden van Mercedes dragen dit weekend rouwbanden. Op de auto's van Hamilton en Bottas wordt een eerbetoon gebracht aan de Oostenrijker die zeventig jaar werd.

"Ik heb hier geen geweldige resultaten behaald in het verleden", zei Bottas, die in Monaco nooit verder kwam dan een vierde plek. "Ik wil daar graag komend weekend verandering in brengen. We hebben een heel sterke auto en ik denk dat ik het goed kan gaan doen."

Donderdag staan de eerste twee trainingen op het programma in Monaco. Ook op zaterdag is er een training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.