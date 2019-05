Kimi Räikkönen heeft weinig zin om uitgebreid stil te staan bij zijn driehonderdste Grand Prix van komend weekend in Monaco. De ervaren Fin hoopt vooral dat zijn auto beter presteert dan bij de vorige race in Barcelona.

"Iedereen praat over mijn driehonderdste race, maar ik ben alleen geïnteresseerd in de prestatie", zegt Räikkönen op de website van zijn team Alfa Romeo.

De coureur draagt de bijnaam 'Iceman', omdat hij weinig praat en vrijwel nooit emotie toont. In het verleden zei hij al eens dat niets in de Formule 1 hem interesseert, "behalve het racen zelf".

Räikkönen wordt pas de vijfde coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die aan driehonderd Grand Prix-weekenden heeft deelgenomen. Alleen Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Jenson Button en Michael Schumacher kwamen vaker in actie tijdens een raceweekend dan de 39-jarige Fin.

De Scandinaviër reed voor Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus, opnieuw Ferrari en Alfa Romeo in de koningsklasse van de autosport. De wereldkampioen van 2007 won 21 races en stond maar liefst 103 keer op het podium.

Coureurs met meeste GP-weekenden in Formule 1 1. Rubens Barrichello (Brazilië) - 326

2. Fernando Alonso (Spanje) - 314

3. Jenson Button (Groot-Brittannië) - 309

4. Michael Schumacher (Duitsland) - 308

5. Kimi Räikkönen (Finland) - 299

6. Felipe Massa (Brazilië) - 272

7. Riccardo Patrese (Italië) - 257

8. Jarno Trulli (Italië) - 256

9. David Coulthard (Groot-Brittannië) - 247

10. Lewis Hamilton (Groot-Brittannië) - 234

Räikkönen wil in Monaco weer punten pakken

De routinier moest afgelopen winter vertrekken bij Ferrari om plaats te maken voor de 21-jarige Charles Leclerc. Bij Alfa Romeo laat hij zien nog goed mee te kunnen, want bij de eerste vier races reed Räikkönen steeds in de punten.

Aan die serie kwam in Barcelona een einde, waar Räikkönen genoegen moest nemen met een veertiende plaats. Hij hoopt dat de auto verbeterd is bij testdagen die na de Spaanse Grand Prix werden gehouden.

"Die testen waren erg belangrijk voor ons team om de problemen aan de auto beter te kunnen begrijpen. Maar eerlijk gezegd heb ik geen idee waar onze auto toe in staat is op het stratencircuit in Monaco", aldus Räikkönen.

Coureurs met meeste podiumplaatsen in Formule 1 1. Michael Schumacher (Duitsland) 155

2. Lewis Hamilton (VK) 139

3. Sebastian Vettel (Duitsland) 113

4. Alain Prost (Frankrijk) 106

5. Kimi Räikkönen (Finland) 103

6. Fernando Alonso (Spanje) 97

7. Ayrton Senna (Brazilië) 80

8. Rubens Barrichello (Brazilië) 68

9. David Coulthard (VK) 62

10. Nelson Piquet (Brazilië) 60

Vasseur denkt dat Alfa Romeo dipje te boven is

Teambaas Frédéric Vasseus van Alfa Romeo heeft er vertrouwen in dat Räikkönen en zijn Italiaanse teamgenoot Antonio Giovinazzi in Monaco weer om de punten kunnen strijden. "De testen in Barcelona waren erg veelbelovend. Ik weet zeker dat we weer op de juiste weg zijn."

"Het wordt opnieuw een interessante strijd in het middenveld. We hebben ons dipje achter ons gelaten en gaan voor een sterk weekend in Monaco."

De eerste twee trainingen in Monte Carlo zijn donderdag al. Ook op zaterdag wordt er getraind, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race gaat zondag om 15.10 uur van start.

Kimi Räikkönen in 2001, zijn debuutjaar in de Formule 1. (Foto: ANP)