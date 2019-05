Topadviseur Helmut Marko van Red Bull Racing heeft het moeilijk met het overlijden van Formule 1-legende Niki Lauda. De Oostenrijker trok veel op met zijn landgenoot.

Drievoudig wereldkampioen Lauda, die sinds 2012 Mercedes adviseerde, overleed in de nacht van maandag op dinsdag in Zwitserland op zeventigjarige leeftijd. Hij kampte al langer met gezondheidsproblemen.

"Ik wist dat hij er slecht aan toe was, maar als je het nieuws hoort, is het een klap", zegt de 76-jarige Marko woensdag tegen de Oostenrijkse televisiezender oe24.TV.

"Tijdens mijn raceloopbaan waren Niki en ik vrijwel altijd samen. We hebben samen heel veel leuke dingen gedaan. Het is heel moeilijk. Niemand in de Formule 1 komt ook maar bij hem in de buurt als het gaat om persoonlijkheid, humor en vastberadenheid."

'We waren echte vrienden'

Marko en Lauda zagen elkaar veel. "We ontbeten samen voor iedere Grand Prix. We keken altijd wat verder dan anderen en het belangrijkste was voor ons altijd de schoonheid van de sport", aldus Marko.

"Hij was een echte familieman, een van de grootste Oostenrijkers en een goed mens. Je kunt wel zeggen dat we echte vrienden waren, dat maakt het nu des te pijnlijker."

Lauda zette na zijn racecarrière diverse luchtvaartmaatschappijen op. Een toestel van Lauda Air crashte in 1991 in Thailand en de manier waarop Lauda zich in die zaak opstelde, zegt volgens Marko alles over de Formule 1-legende.

"Zijn toewijding en koppigheid typeerden hem. Hij toonde tegenover een groot bedrijf als Boeing aan dat het niet de schuld van hem of de piloten was, maar dat er sprake was van een ontwerpfout."

Lauda werd als Formule 1-coureur wereldkampioen in 1975, 1977 en 1984. Hij won 25 Grands Prix, waarvan zijn laatste in 1985 in Zandvoort.