De zesde Grand Prix van het jaar wordt komend weekend in Monaco verreden. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos beantwoordt vijf vragen over de 66e race op het iconische stratencircuit in het prinsdom.

Kan Max Verstappen hier zijn eerste zege van het seizoen boeken?

"Normaal gesproken is de auto van Red Bull daar niet goed genoeg voor, vooral het chassis moet beter om hier te kunnen winnen. Maar Max slaagt er de laatste tijd negen van de tien keer in om boven zijn materiaal uit te stijgen."

"Toch denk ik dat Mercedes ook hier erg snel zal zijn. Twee weken geleden in de bochtige derde sector in Barcelona waren ze al de snelste, dat zegt veel over de kansen in Monaco."

"Doordat inhalen er lastig is, wordt de kwalificatie in Monaco erg belangrijk. Normaal heb je met poleposition 50 procent van het werk gedaan, maar in Monaco is dat 80 procent. De partymodeknoppen van Mercedes en Ferrari zullen hier niet zo'n groot effect hebben, dus dat is gunstig voor Verstappen."

WK-stand 1. Lewis Hamilton (Mercedes) - 112 punten

2. Valtteri Bottas (Mercedes) - 105 punten

3. Max Verstappen (Red Bull) - 66 punten

4. Sebastian Vettel (Ferrari) - 64 punten

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 57 punten

6. Pierre Gasly (Red Bull) - 21 punten

Mercedes domineert het seizoen tot dusver. Ben je bang dat het voor het publiek te saai wordt?

"Ik begrijp die gedachte wel, maar de andere teams hebben hun kansen soms ook weggegooid. In Bahrein was Ferrari favoriet en stond Charles Leclerc op pole, maar kon hij door materiaalpech niet winnen. Er komen nog wel meer weekenden aan waar ze een goede kans maken."

"Verder alle credits voor Mercedes, hoor. Ze hebben het heel goed voor elkaar. In Monaco verwacht ik een gevecht tussen Red Bull en Mercedes. Zeker als Red Bull nog met wat updates komt en het bandengebruik kan optimaliseren."

Max Verstappen in Monaco 2015 (Toro Rosso) - Uitgevallen

2016 (Red Bull) - Uitgevallen

2017 (Red Bull) - Vijfde

2018 (Red Bull) - Negende

De race zal voor een groot deel in het teken staan van het overlijden van Niki Lauda. Heb jij bijzondere herinneringen aan hem?

"Het is verschrikkelijk nieuws. Lauda is een legende in de Formule 1. Hij was een charismatische en bijzondere coureur en reed met veel lef. Zowel zakelijk als qua sportieve kennis had hij een groot inzicht in de sport. Lauda staat aan de basis van het huidige succes van Mercedes, onder meer door Lewis Hamilton naar het team te halen."

"Zijn zoon Mathias is een goede vriend van mij, ik heb veel tegen hem geracet vroeger. Niki kwam dan weleens kijken. Mathias en ik mochten een keer met hem meerijden. Ik heb echt doodsangsten uitgestaan, zo hard reed hij."

Niki Lauda. (Foto: ANP)

Je woont zelf in Monaco. Kun je uitleggen waarom deze race zo'n legendarische status heeft?

"Samen met Monza staat deze race het langst op de Formule 1-kalender. Monaco mag nooit uit de Formule 1 verdwijnen. Het is een beetje een Hollywoodcircuit en de charme is dat er bijna geen stratencircuit is waar je zo hard kunt rijden."

"Deze race is altijd een hoogtepunt in het seizoen. Voor de fans, voor de sponsors en ook voor veel coureurs."

Laatste tien winnaars GP Monaco 2018: Daniel Ricciardo (Australië/Red Bull)

2017: Sebastian Vettel (Duitsland/Ferrari)

2016: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2015: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2014: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2013: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2012: Mark Webber (Australië/Red Bull)

2011: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2010: Mark Webber (Australië/Red Bull)

2009: Jenson Button (Groot-Brittannië/Brawn)

Hoe is het om als coureur in Monaco te rijden?

"Heel anders dan op alle andere circuits, waar je best een keer naast de baan kunt komen of je een keer kunt verremmen. In Monaco mag je nooit een bocht missen, omdat je dan meteen in de muur ligt en het hele weekend achter de feiten aanloopt."

"Daardoor probeer je in Monaco altijd precies tegen de limiet te rijden, maar nooit er overheen. Je moet dicht bij die limiet rijden om zo veel mogelijk grip te voelen, maar je mag je niet één keer verremmen."

"Je leeft het hele weekend naar die anderhalve minuut op zaterdag toe. In dat ene rondje in de kwalificatie moet het gebeuren. Je krijgt er zo'n enorme kick van als je op dit circuit een supersnelle ronde neerzet. Dat gevoel beleef je nergens anders."