Prominenten in de Formule 1-wereld hebben dinsdag geschokt gereageerd op het overlijden van legende Niki Lauda. De drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport overleed in de nacht van maandag op dinsdag op zeventigjarige leeftijd.

Lauda veroverde in 1984 namens McLaren zijn derde wereldtitel in de Formule 1, nadat hij in 1975 en 1977 ook Ferrari al succes had bezorgd. De Oostenrijker won in totaal 25 Grands Prix, waarvan de laatste in 1985 op het circuit van Zandvoort.

De laatste jaren was Lauda onder meer actief als topman en belangrijke adviseur van Mercedes, dat de afgelopen vijf jaar de wereldkampioen afleverde én de titel in het kampioenschap voor constructeurs veroverde.

"Niki was in de afgelopen 6,5 jaar dat we samenwerkten altijd ongelooflijk eerlijk en loyaal", zegt teambaas Toto Wolff van het Duitse team in gesprek met Motorsport.com. "Het was een voorrecht om met hem te werken en ik vond het mooi om te zien wat het hem deed om deel uit te maken van dit succesvolle team."

"Zijn overlijden laat een leegte achter, maar Niki is een held en zal altijd een van de grootste Formule 1-legendes aller tijden blijven. Niki bracht een bepaalde energie die niemand anders kon brengen en is simpelweg onvervangbaar."

Niki Lauda (midden) en Toto Wolff (links). (Foto: Getty Images)

Verstappen noemt Lauda 'ware legende'

McLaren en Ferrari zijn geschokt door het overlijden van hun voormalige coureur en benadrukken dat Lauda gedurende zijn loopbaan een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten.

"We zijn allemaal diep bedroefd. Niki is verankerd in onze geschiedenis en zal altijd voortleven in onze harten", schrijft McLaren dinsdag op Twitter. Ferrari spreekt van "een verdrietige dag voor de Formule 1".

Ook Max Verstappen, die door Lauda de laatste jaren werd gecomplimenteerd én bekritiseerd, laat op sociale media van zich horen. "Ik ben geschokt door het verlies van Lauda. Hij was een ware legende in onze sport en iemand waar ik heel veel respect voor heb. Rust in vrede."

'Niki zorgde voor grootste comeback in de sport'

Lauda verwierf niet alleen door zijn drie wereldtitels een legendarische status, maar vooral ook door zijn bijzondere terugkeer in de Formule 1 na een ernstig ongeluk op 1 augustus 1976 tijdens de Grand Prix van Duitsland.

Na een crash vatte zijn auto vlam en dreigde Lauda levend te verbranden, maar hij kon op het laatste moment gered worden. Zes weken later stond Lauda in zijn Ferrari al aan de start voor de Grand Prix van Italië en eindigde hij in zijn Ferrari als vierde op het circuit van Monza.

"Niki was met de grootste comeback aller tijden niet alleen een grote bron van inspiratie, maar hij had ook een unieke persoonlijkheid", zegt voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde, die in 2015 steun kreeg van Lauda toen hij in de clinch lag met Sauber. "Ik zal nooit vergeten dat hij destijds voor me opkwam. Rust zacht, Niki."

Nico Rosberg, die tussen 2010 en 2016 bij Mercedes reed en in die periode veel te maken had met adviseur Lauda, is hem eveneens dankbaar. "Lieve Niki. Ik heb zoveel van jou geleerd. Je hebt heel veel fans meegegeven dat je ook in moeilijke tijden nooit moet opgeven. Ik ben in gedachten bij jou en je familie."