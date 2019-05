De Oostenrijkse oud-Formule 1-coureur Niki Lauda is in de nacht van maandag op dinsdag op zeventigjarige leeftijd overleden.

Zijn arts, Walter Klepetko, bevestigde het overlijden van Lauda na berichtgeving van Oostenrijkse media, die zich baseren op een verklaring van de familie van de voormalig racecoureur die is uitgegeven door het nationale persbureau van Oostenrijk (APA).

"In diepe rouw maken wij bekend dat onze geliefde Niki op maandag 20 mei in het bijzijn van zijn familie is ingeslapen. Zijn uitzonderlijke successen als sportman en zakenman zijn en blijven onvergetelijk", liet een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij Laudamotion namens de familie weten.

Lauda overleed in een medische privékliniek in Zwitserland. Hij onderging daar dialysebehandelingen vanwege nierproblemen. De Oostenrijker revalideerde nog van een dubbele longtransplantatie, die hij vorig jaar augustus onderging. In januari van dit jaar belandde nog op de intensive care omdat hij tijdens zijn revalidatie griep kreeg.

Leven lang gezondheidsproblemen na crash in 1976

Lauda was op 1 augustus 1976 tijdens de Grand Prix van Duitsland betrokken bij een ernstig ongeluk. Na een crash vatte zijn auto vlam en dreigde hij levend te verbranden, maar kon hij op het laatste moment gered worden.

De Oostenrijker hield aan het ongeluk de rest van zijn leven ernstige brandwonden en gezondheidsproblemen over, hoewel hij zes weken later weer achter het stuur zat tijdens een Grand Prix in de Formule 1.

Lauda werd in zijn loopbaan drie keer wereldkampioen in de Formule 1. In 1975 en 1977 deed hij dat namens Ferrari, in 1984 in dienst van McLaren.

Niki Lauda als actief Formule 1-coureur in 1983. (Foto: Pro Shots)