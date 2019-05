Red Bull Racing-teambaas Christian Horner denkt dat Max Verstappen komend weekend in Monaco goed voor de dag gaat komen. Vorig jaar verpestte de Nederlandse coureur zijn weekend in Monte Carlo met een crash in de training.

"We hebben het altijd erg goed gedaan in Monaco en Max kan zich daar gaan revancheren", zegt Horner maandag tegen Sky Sports.

De teambaas bestempelt Mercedes overigens wel als favoriet. "Ze zijn dit hele jaar erg sterk. In Barcelona waren ze erg snel in de derde sector, met veel trage bochten."

Dat deel van het Spaanse circuit is vaak een goede graadmeter voor het bochtige stratencircuit in Monte Carlo, waar topsnelheid niet erg belangrijk is en de auto's met veel mechanische grip en goede aerodynamica doorgaans goed presteren. "We hopen dat we het Mercedes lastig kunnen maken", zegt Horner.

Vorig jaar bezorgde Daniel Ricciardo Red Bull de zege in Monaco. Verstappen kon toen door een crash in de training niet deelnemen aan de kwalificatie. Hij moest de race achteraan beginnen en kwam niet verder dan de negende plek.

Horner heeft al meerdere malen gezegd dat de race in Monaco een omslagpunt in de carrière van Verstappen was. In de twintig races daarna eindigde hij steeds in de top vijf, op zijn uitvalbeurten in Groot-Brittannië en Hongarije na.

Verstappen hoopt Ferrari achter zich te houden

"Ik ben absoluut tevreden met mijn prestaties dit jaar", zegt Verstappen tegen Motorsport.com. "Met deze auto zijn dit echt de maximale resultaten."

Met 66 punten staat Verstappen derde in de WK-stand, op ruime achterstand van het superieure Mercedes-duo Lewis Hamilton (112 punten) en Valtteri Bottas (105), maar kort voor Ferrari-coureurs Sebastian Vettel (64) en Charles Leclerc (57).

"We horen eigenlijk niet voor Ferrari thuis", vindt Verstappen. "Als je naar alle races kijkt, is Red Bull het derde team. Hopelijk kunnen we ons dit seizoen verbeteren en het tweede team worden."

Verstappen heeft een strijd met Mercedes voor dit seizoen uit het hoofd gezet, maar noemt het "een realistisch doel" om Ferrari te verslaan. "Op sommige banen met lange rechte stukken, zoals Monza, zullen zij met hun sterke motor in het voordeel zijn", voorspelt Verstappen.

"Als ik derde word in de WK-stand, is dat altijd goed. Het team en ik willen meer, maar als je maximale resultaten haalt, dan moet je gewoon tevreden zijn."

De eerste trainingen voor de GP van Monaco zijn al op donderdag. Zaterdag volgen de derde trainingssessie en de kwalificatie en zondag om 15.10 uur begint de race.