Williams heeft Jamie Chadwick maandag vastgelegd als ontwikkelingscoureur. De 21-jarige Britse, die op dit moment aan de leiding gaat in de nieuwe W Series voor vrouwen, gaat deel uitmaken van de Driver Academy van het Formule 1-team.

Chadwick zal een simulatorprogramma volgen en Williams ook bijstaan op het gebied van media- en marketingactiviteiten. Ze gaat bovendien mee naar drie Europese races, met om te beginnen de Grand Prix van Groot-Brittannië in juli.

"Het is een grote eer om deel uit te maken van de Driver Academy van Williams", zegt Chadwick. "De simulator is een fantastische mogelijkheid om mij verder te ontwikkelen en ik kijk ook uit naar de tijd die ik in de fabriek van Williams ga besteden. Ik kan niet wachten om te beginnen."

De samenwerking met Williams is voor Chadwick een beloning voor haar sterke ontwikkeling. In 2015 kroonde ze zich tot de jongste en eerste vrouwelijke winnaar van de British GT Championship. Vorig jaar won ze een race in de Formule 3.

Chadwick leidt voor Visser in W Series

Momenteel gaat Chadwick met 43 punten aan de leiding in de W Series, een nieuwe raceklasse voor vrouwen waar ook de Nederlandse Beitske Visser aan meedoet. Visser won zaterdag in het Belgische Zolder de tweede race van het seizoen en staat tweede op zes punten van Chadwick, die de eerste race op haar naam had geschreven.

Teambaas Claire Williams is blij dat Chadwick er voor heeft gekozen om zich bij Williams verder te ontwikkelen. "Het is extreem belangrijk om meer vrouwen in de motorsport te krijgen", benadrukt de 42-jarige Williams.

"Met Jamie hopen we een rolmodel in huis te hebben die andere jonge meiden kan overtuigen om te gaan racen. Ze is een groot talent en ik kijk er naar uit om met haar te werken."

Williams maakt vooralsnog een teleurstellend seizoen door in de Formule 1. Het Britse team pakte nog geen punt in de eerste vijf races en staat dan ook onderaan de WK-stand voor constructeurs.