Lewis Hamilton gaat deze week zo veel mogelijk informatie verzamelen om zich te kunnen verbeteren in de kwalificaties. De Mercedes-coureur leidt in de WK-stand, maar stond dit seizoen pas eenmaal op poleposition.

"Er zijn absoluut nog gebieden waarop we ons kunnen verbeteren", zei Hamilton tegen Motorsport.com. "Deze week ga ik met de fabriek bellen om te kunnen begrijpen hoe de auto in de kwalificatie nog beter kan zijn."

"Ik ga met engineers van verschillende afdelingen praten en wil zo veel mogelijk data en informatie hebben om het de volgende race beter te kunnen doen."

Volgend weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma, waar de kwalificatie door de beperkte inhaalmogelijkheden op het smalle circuit extra belangrijk is.

Hamilton, die met 84 poles in zijn carrière recordhouder in de Formule 1 is, stond dit seizoen alleen bij de openingsrace in Australië op de eerste startplek. "Maar ook toen had ik maar een tiende voorsprong. Als ik alles helemaal voor elkaar heb, dan kan het verschil groter zijn", zei de vijfvoudig wereldkampioen.

'We hebben fantastische auto'

Zijn teamgenoot Valtteri Bottas begon bij de laatste drie Grands Prix op poleposition. De 34-jarige Hamilton wist drie van de vijf races dit jaar te winnen en leidt de WK-stand met zeven punten voorsprong op de Fin.

"Al met al hebben we een fantastische auto. Maar de vrijdag en zaterdag zijn nog geen geweldige dagen voor me geweest. Op zondag ben ik wel erg sterk, daar ben ik heel blij mee", zegt de Brit.

"Ik ben in staat om de banden tijdens de race goed te sparen. Dat levert me steeds een voordeel op", aldus de 76-voudig Grand Prix-winnaar.

Bottas, Hamilton en Verstappen op het podium na de GP van Spanje. (Foto: Pro Shots)

Hamilton ziet Bottas als concurrent

Mercedes pakte in de eerste vijf races van het jaar steeds de eerste twee plaatsen, waardoor Hamilton in de jacht op zijn zesde wereldtitel alleen concurrentie van Bottas lijkt te ondervinden.

"Valtteri levert enorm sterke prestaties, hij is beter dan ooit", complimenteert Hamilton zijn collega. "Het is goed om te zien dat hij een stap vooruit heeft gezet. Dat is geweldig voor het team."

De trainingen voor de GP van Monaco zijn al op donderdag. De kwalificatie begint zaterdag om 15.00 uur en zondag om 15.10 uur gaat de race van start.