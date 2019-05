Het management van de Formule 1 heeft goede hoop dat er in de nabije toekomst ook een Grand Prix in Afrika gehouden zal worden. Marokko en Zuid-Afrika lijken voorlopig de grootste kanshebbers.

"We zouden graag in Afrika racen", zegt commercieel directeur Sean Bratches van de Formule 1 donderdag. "We racen momenteel op vijf continenten en Afrika is het laatste bewoonde continent waar we nog geen Grand Prix hebben."

Het Marokkaanse Marrakesh (met een stratencircuit) en het Circuit Kyalami in Zuid-Afrika (nabij Johannesburg) hebben serieuze interesse getoond volgens Bratches.

"We hebben goede gesprekken gevoerd in Zuid-Afrika en in iets mindere mate in Marokko over het organiseren van een GP in Afrika. We zijn ermee bezig, het is heel belangrijk voor ons."

Marokko was één keer het decor van een Formule 1-race, in 1958 in Casablanca. De koningsklasse van de autosport racete ook al eerder in Zuid-Afrika, in de jaren zestig in East London en tussen 1967 en 1993 twintig keer op het circuit van Kyalami. De laatste Grand Prix in Afrika werd in 1993 gewonnen door Alain Prost in de Williams-Renault.

Alain Prost tijdens de Grand Prix van Zuid-Afrika van 1985 op het Circuit Kyalami. (Foto: ANP)

Zandvoort keert terug op kalender

Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft voor volgend jaar al twee nieuwe races aan de volle kalender toegevoegd: Vietnam (Hanoi) en Nederland (Zandvoort). De F1 hoopt bovendien op een race in Miami.

Dit seizoen staan er 21 races op de kalender. Bratches verwacht niet dat er in 2020 meer Grands Prix zullen zijn. De contracten van de races in Spanje, Mexico, Duitsland en Groot-Brittannië lopen tot en met 2019.