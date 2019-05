Nikita Mazepin heeft woensdag de snelste tijd op de klokken gebracht tijdens de tweede en laatste testdag op het Circuit de Catalunya. De Rus was in de Mercedes tevens de productiefste op het circuit in Barcelona.

De twintigjarige Mazepin kwam op de zachtste C5-banden tot een tijd van 1.15,775. Die banden werden afgelopen weekend niet gebruikt bij de Grand Prix van Spanje, maar dat zal over twee weken in Monaco wel mogelijk zijn.

Met zijn tijd was Mazepin iets langzamer dan Valtteri Bottas, die op de eerste testdag de snelste tijd (1.15,511) reed. De Fin kwam woensdag niet in actie.

Mazepin, die uitkomt in de Formule 2 en testcoureur is bij het Formule 1-team van Mercedes, was op de tweede testdag wel veruit de snelste. Toro Rosso-coureur Alexander Albon bleef met 1.17,079 het dichtst in de buurt.

Fuoco sneller dan Leclerc in Ferrari

De Italiaan Antonio Fuoco zette in de Ferrari met 1.17,284 de derde tijd neer. De testcoureur was daarmee net iets sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc, die met 1.17,349 de vierde tijd klokte.

Namens Red Bull Racing verscheen Daniel Ticktum op de baan. Het Britse talent kwam met 1.19,458 niet verder dan de tiende tijd. Max Verstappen kwam niet in actie bij de tweedaagse test in Barcelona.

Mazepin legde met 128 ronden ook de meeste ronden af op het circuit van Barcelona. Hij reed één ronde meer dan Leclerc en acht ronden meer dan Fuoco. Ticktum ging 79 keer het circuit rond.