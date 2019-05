De organisatie achter het circuit in Assen berust in de keuze van het Formula One Management (FOM) voor een Formule 1-race in Zandvoort. De hoofdstad van Drenthe hield zelf ook lange tijd hoop op een Grand Prix in de koningsklasse van de autosport.

"Het is uitgedraaid op een emotionele keuze", concludeert voorzitter Jos Vaessen van The Dutch Grand Prix Foundation dinsdag in gesprek met het Dagblad van het Noorden. "Het is duidelijk dat het FOM voor traditie heeft gekozen, ondanks dat er enorm veel geld in gepompt zal moeten worden. Dat was hier allemaal niet nodig geweest."

Toen eind 2017 bekend werd dat de Formule 1-bazen wel oren hadden naar de terugkeer van een Nederlandse Grand Prix, wierp Assen zich net als Zandvoort op als kandidaat. Formule 1-officials brachten in de zomer van 2018 zelfs een bezoek aan het TT-circuit in Drenthe, maar veel concreter werd het niet.

De voorkeur van de Formule 1-bazen ging vanwege het historische aspect al direct uit naar Zandvoort, waar tussen 1952 en 1985 jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race op het programma stond.

De Noord-Hollandse kustplaats had tot 31 maart de tijd om alles rond te krijgen en slaagde daar ook in. Dinsdag werd op een persconferentie bekend dat Zandvoort in mei 2020 een Formule 1-race mag organiseren.

Zandvoort won de strijd om de Nederlandse Grand Prix. (Foto: ANP)

'Het is ontzettend jammer voor Assen'

Assen had in april nog wel contact met het FOM, maar daar bleef het bij. "Zij lieten ons toen weten dat ze goede hoop hadden met Zandvoort tot een deal te kunnen komen", vertelt Vaessen. "Wij zouden weer in beeld komen als het niet van de grond dreigde te komen. Sindsdien hebben wij geen bericht meer gehad."

"Het is ontzettend jammer voor Assen en voor het hele noorden, want dit was een geweldige impuls geweest. Alle voorwaarden waren geschapen tot en met de harde toezegging van de investeerder aan toe. Wij waren er klaar voor geweest. Het is niet anders."

Dat Assen nu naast de Grand Prix grijpt, betekent niet dat The Dutch Grand Prix Foundation de hoop op een Formule 1-race definitief opgeeft. Er worden de nodige aanpassingen aan het circuit gedaan om in de toekomst in aanmerking te blijven komen voor een Grand Prix in de koningsklasse van de autosport.

"We zullen zien hoe het er in Zandvoort aan toegaat volgend jaar mei met alle logistieke haken en ogen die er zijn", aldus Vaessen, die op onder meer de infrastructuur rondom het circuit doelt. "Mocht het volgend jaar toch tot grote problemen leiden, dan zien we in 2020 wel weer hoe het verder gaat met een Nederlandse Grand Prix."