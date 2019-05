Jan Lammers verwacht dat de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort voor spektakel gaat zorgen. Volgens de sportief directeur van de Heineken Dutch Grand Prix zorgt het circuit in de duinen voor de "pure racebeleving".

"Dit is echt een circuit voor autocoureurs met ballen", zegt Lammers dinsdag op de persconferentie in Zandvoort, waar bekend werd dat er vanaf 2020 weer een Grand Prix gereden gaat worden in Nederland. De overeenkomst met Zandvoort geldt voor drie jaar.

"We krijgen een sensationeel evenement", verwacht Lammers. "En we gaan hier echt wel inhaalacties krijgen. Het is een uniek decor, dankzij de duinen. Geen enkel ander circuit is zo natuurlijk gevormd. Je krijgt hier de pure racebeleving."

Een exacte datum voor de Dutch Grand Prix van volgend jaar is nog niet bekend, maar het is wel duidelijk dat de race in mei op de kalender komt te staan.

Het is voor het eerst in 35 jaar dat er een Formule 1-race in Nederland zal worden gehouden. De laatste keer was in 1985, toen drievoudig wereldkampioen Niki Lauda zegevierde op het circuit van Zandvoort.

'Jaar geleden niet voor mogelijk gehouden'

Dat de Formule 1 na 35 jaar terugkeert op Nederlandse bodem, is voor Lammers een droom die uitkomt. "Een jaar geleden had ik dit nog voor onmogelijk gehouden." Volgens de oud-coureur heeft prins Bernhard junior een cruciale rol gespeeld. "Ik ben hem heel dankbaar dat hij het circuit heeft overgenomen en dit voor elkaar heeft gekregen."

Voordat de coureurs over twaalf maanden neerstrijken op het historische circuit, zullen er nog de nodige aanpassingen plaatsvinden. "De start-finish gaat wat richting de Tarzanbocht", legt Lammers uit.

"Bij de Gerlachbocht wordt de uitloop wat vergroot en de Hugenholzbocht wordt aan de binnenkant wat verbreed. Van de Arie Luyendijkbocht wordt een soort van kombocht gemaakt, om daar vol gas doorheen te kunnen, met de DRS open."

Chase Carey, de Amerikaanse directeur van Formule One Management, verwacht dat de Formule 1 in Nederland met open armen ontvangen zal worden. "We zien de passie en opwinding voor onze sport bij de Nederlanders. Ik zie op de circuits vaak die 'zee' van oranje voor Max Verstappen. Dat is prachtig om te zien, en ook uniek."

Geen zorgen over verkeersdrukte

Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt bij zowel de vrije trainingen, de kwalificatie als de race een enorme toestroom aan supporters verwacht. "We rekenen op 200.000 bezoekers over drie dagen", voorspelt Lammers. "De belangstelling zal groter zijn dan het aanbod, maar meer kunnen we niet bieden."

Berichten over de verwachte verkeersdrukte moeten volgens de 62-jarige geboren Zandvoorter niet opgeblazen worden. "We gaan iedereen helpen om er op een slimme manier te komen. En iedereen die in de file staat, heeft er zelf voor gekozen en vond het de moeite waard. Dat hoort bij een groot evenement."

Voor de terugkeer van de koningsklasse van de autosport naar Zandvoort is 30 tot 40 miljoen euro nodig. De overeenkomst is tot stand gekomen dankzij financiële inbreng van een aantal Nederlandse bedrijven, zoals Pon, VolkerWessels, Jumbo, CM.com, Talpa Network en Heineken.