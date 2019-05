Naar alle waarschijnlijkheid wordt dinsdag aangekondigd dat Zandvoort in 2020 een Formule 1-race mag organiseren. Om 11.00 uur is er een persconferentie op het circuit in de Noord-Hollandse kustplaats.

Er wordt al maanden gesproken over een terugkeer van de Formule 1 in Nederland. De laatste weken werd al duidelijk dat de onderhandelingen tussen het circuit in Zandvoort en het Formula One Management (FOM) zich in de afrondende fase bevonden.

Partijen rond het circuit van Zandvoort werkten de afgelopen maanden hard aan het mogelijk maken van een terugkeer van de Formule 1. In maart stemde de gemeenteraad unaniem in met een investering van 4 miljoen euro.

Dat geld is nodig om onder meer de infrastructuur rondom het circuit te verbeteren. De financiële steun was een belangrijke stap in het proces, want de FOM stelt als voorwaarde dat de overheid een Grand Prix met subsidie steunt.

Het is vooral de vraag wanneer de Grand Prix wordt gehouden. Als data worden 3 mei en 10 mei 2020 genoemd. Ook is het de vraag in hoeverre het circuit zelf en de faciliteiten eromheen op de schop gaan.

Grand Prix van Spanje moet plaatsmaken

Als de race in mei wordt gehouden, dan is het de eerste Europese Grand Prix op de kalender. Volgens de laatste geruchten moet de Grand Prix van Spanje, die afgelopen zondag nog op het programma stond, plaatsmaken voor Zandvoort.

Ook Mexico, waar Max Verstappen de afgelopen twee seizoenen won, staat dit seizoen naar verwachting voor het laatst op de kalender. De Grand Prix van Vietnam maakt in 2020 zijn debuut.

De laatste Grand Prix van Nederland werd in 1985 verreden in Zandvoort. Niki Lauda won de race dat jaar in zijn McLaren.