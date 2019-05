Max Verstappen ziet Red Bull Racing dit keer niet als favoriet voor de zege over twee weken in de Grand Prix van Monaco. De Nederlander denkt niet dat het tot dusver dominante Mercedes verzaakt op het stratencircuit.

"Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in Monaco. Ik denk persoonlijk niet dat we de favoriet zijn", zei Verstappen maandag in het Ziggo Sport-programma Peptalk.

"Als je naar de tijden in de laatste sector van de kwalificatie en de race in Barcelona kijkt, dan is Mercedes ontzettend snel. Zij gaan daar dus absoluut heen als favoriet."

Red Bull had vorig jaar nog de beste auto in Monaco. Daniel Ricciardo pakte toen poleposition en won ook de race. Verstappen crashte in de derde vrije training en moest genoegen nemen met de negende plaats in de race.

Verstappen werd knap derde in Barcelona. Hij kon niet mee in het tempo van de Mercedessen van Lewis Hamilton (eerste) en Valtteri Bottas (tweede), maar hield de Ferrari's van Sebastian Vettel (vierde) en Charles Leclerc (vijfde) achter zich.

Verstappen met de trofee voor de derde plaats in Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben redelijk tevreden'

De 21-jarige Limburger had zijn tweede podiumplaats van het seizoen te danken aan een goede start. Hij passeerde in de eerste bocht Vettel, die zich licht verremde, en kwam in het vervolg niet meer in de problemen.

Verstappen steeg daardoor ten koste van Vettel naar de derde plaats in de WK-stand, maar zijn achterstand op leider en titelverdediger Hamilton werd wel groter (66 om 112 punten).

"Ik ben redelijk tevreden. Ik wil als persoon natuurlijk de beste zijn en elke race als eerste eindigen, maar dat zit er op dit moment niet in, dus dan is het podium prima."

De Grand Prix van Monaco begint op donderdag 23 mei met de eerste en tweede vrije training, gevolgd door de derde vrije training en de kwalificatie op zaterdag 25 mei en de race op zondag 26 mei.