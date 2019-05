Hoewel Mercedes de eerste vijf Grands Prix van het Formule 1-seizoen domineerde, geloven concurrenten Ferrari en Red Bull Racing niet dat het team van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dit jaar álle races zal winnen.

Max Verstappen somde zondag de races op waarin hij denkt Mercedes uit te kunnen dagen. "Monaco, Singapore, Mexico, ja dat is het wel", zei de coureur van Red Bull na zijn derde plaats tijdens de Grand Prix van Spanje.

Ook in Spanje eiste Mercedes weer overtuigend de eerste (Hamilton) en tweede plaats (Bottas) voor zich op. Voor Ferrari en Red Bull bleef alleen de strijd om de laagste trede op het podium over.

"Op dit moment is Mercedes in elke bocht sneller dan wij", treurde Verstappen. "Het is niet zo dat wij geen goede auto hebben, maar die van Mercedes is gewoon nóg beter."

Juist in Barcelona hadden Red Bull en Ferrari gehoopt de hegemonie van de onaantastbare rivaal te doorbreken met verschillende upgrades aan de auto's. Het Italiaanse team introduceerde de nieuwe motor zelfs vier weken eerder dan gepland.

Beide teams waren te spreken over hun aanpassingen aan de auto's, maar de upgrades van Mercedes werkten simpelweg beter.

'Ferrari zal nooit opgeven'

"Een compliment aan Mercedes. Ze zijn voorlopig erg, erg sterk dit seizoen", sprak Ferrari-teambaas Mattia Binotto nederig. Zijn coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc kwamen in Spanje niet verder dan een vierde en vijfde plaats.

Op de vraag of ze vreesden dat Mercedes mogelijk alle 21 races dit seizoen kan winnen, antwoordde zowel Vettel als Leclerc zondag stellig: "Nee." Binotto wilde iets uitgebreider antwoord geven.

"Onze auto heeft zeker sterke punten, dus het is veel te vroeg om deze veronderstelling te maken", zei de Italiaan. "We zullen hard blijven werken. Het seizoen is nog lang en we geven nooit op."

Binotto kon alleen maar toegeven dat Ferrari opnieuw een teleurstellend weekend achter de rug heeft. "We hoopten het veel beter te doen met de nieuwe motor. We zullen proberen te begrijpen wat er mis ging en dat kan ons in de toekomst alleen maar sterker maken."

Horner gelooft dat ook Mercedes te verslaan is

Zijn collega Christian Horner van Red Bull Racing denkt ook niet dat Mercedes alle 21 races gaat winnen. "Ik betwijfel het. Zeg nooit nooit, maar het zou echt een ongelooflijke prestatie zijn."

"Ieder team is te verslaan", zei de teambaas van Verstappen. "Formule 1 is een teamsport, met de grootste teams ter wereld die het tegen elkaar opnemen. Mercedes is nu op de goede weg, maar dat blijft niet voor eeuwig zo."

"Het is onze taak om te zorgen dat we alle gereedschappen en kwaliteiten in huis hebben om ze de komende jaren uit te kunnen dagen."

'Mercedes zal erg snel zijn in Monaco'

Over twee weken staat een van de drie races die Verstappen noemde op het programma. Op het krappe en bochtige stratencircuit van Monaco gold Red Bull de afgelopen jaren als grootste kanshebber op de zege.

Horner betitelde Mercedes zondag echter als favoriet voor de winst van de komende editie. "Als je ziet hoe goed Mercedes dit weekend was in de trage derde sector, dan kun je verwachten dat ze ook erg snel zullen zijn in Monaco."

Tijdens de kwalificatie in Barcelona was Bottas met 25,878 seconden veruit de snelste in die derde sector. Verstappen was met 26,322 bijna een halve seconde trager, maar ging op de twee coureurs van Mercedes na nog altijd als snelste door de serie trage bochten.

"Mercedes heeft uitstekend werk verricht, want ze zijn veel beter geworden in de trage bochten", stelde Horner vast. "Wij hebben afgelopen weekend een stap vooruit gezet en zullen het ze lastig maken waar we maar kunnen."