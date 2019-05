Christian Horner was na de Grand Prix van Spanje andermaal lovend over het optreden van Max Verstappen. De teambaas van Red Bull Racing vindt dat zijn pupil met een derde plaats opnieuw een optimaal resultaat boekte.

"In de laatste twaalf maanden, sinds de Grand Prix van Monaco, lijkt het wel of hij met een extra versnelling rijdt. Zijn prestaties zijn fenomenaal", sprak Horner bewonderend. "Hij haalt werkelijk alles uit de auto."

In het door Mercedes gedomineerde seizoen is een derde plaats het maximaal haalbare voor Red Bull. Verstappen slaagde er zondag in om Ferrari-coureur Sebastian Vettel in de eerste ronde te passeren en zag zijn derde plek daarna nooit meer in gevaar komen.

"In de eerste bocht was hij heel intelligent door uit de buurt te blijven toen Vettel de Mercedessen aanviel", prees Horner. "En daarna had hij een erg dappere actie aan de buitenkant van Vettel. Max toonde zijn volwassenheid, kalmte en constantheid in de auto."

Max Verstappen eindigde als derde in Spanje. (Foto: Pro Shots)

Red Bull hoopt tweede team te worden

De teambaas hoopt dat Red Bull dit jaar het tweede team achter het vooralsnog ongenaakbare Mercedes kan worden. "Dit weekend waren we dat al. We hebben absoluut het maximale uit de auto gehaald en de updates bleken goed te werken", stelde hij tevreden vast.

"Na vijf races met Honda hebben we nu twee podiums gehaald, dat is positief. De motor presteert voornamelijk tijdens de races erg goed. Hopelijk kunnen we ons blijven verbeteren de komende weken."

Horner was ook te spreken over het optreden van Pierre Gasly. De nieuwe teamgenoot van Verstappen beleefde een moeizame seizoensstart, maar evenaarde in Barcelona met een zesde plek zijn beste resultaat van het jaar.

"Halverwege de race reed hij tegen een stuk rotzooi aan, waardoor zijn voorvleugel beschadigde. Anders had hij wellicht de Ferrari's onder druk kunnen zetten. Het is de bedoeling dat hij dit de komende races wel gaat doen."

Horner denkt dat GP in Zandvoort 'gigantisch' wordt

Verstappen en Gasly zijn komend weekend in Zandvoort voor een race-evenement. Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze week door Formule 1-eigenaar Liberty Media bekendgemaakt dat het circuit in de kustplaats vanaf komend seizoen weer deel uitmaakt van de Formule 1-kalender.

Horner kijkt nu al uit naar de Nederlandse Grand Prix. "We zien bij alle races ter wereld veel Nederlandse fans. Met de populariteit van Verstappen wordt een Nederlandse Grand Prix gigantisch. Dat is positief voor de Formule 1."

"Ze moeten daar nog wel wat aanpassingen doen aan het circuit, maar ik denk dat het allemaal voor elkaar komt. Het wordt een groot spektakel, alleen al om te kijken naar alle fans die zullen komen. Dus je kunt maar beter vast je hotel gaan boeken."