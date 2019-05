De zege van Lewis Hamilton in de Grand Prix van Spanje was vooral te danken aan enkele details. De coureur van Mercedes klopte zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die er wel voor zorgde dat het team ook bij de vijfde race van het jaar een een-tweetje pakte.

Hamilton vertelde na afloop dat hij goed had gekeken naar de start van andere raceklasses zondag op het Circuit de Catalunya. De start van Bottas werd juist verpest door een probleem met de koppeling.

"Ik heb vandaag goed gekeken naar de races in het voorprogramma", zei Hamilton op de persconferentie na de race in Barcelona. De Brit startte op de tweede plek, naast de ideale racelijn.

"Meestal is dat de vuile kant van de baan, maar ik zag in de eerdere races dat dit in Barcelona weinig verschil maakte. Andere coureurs hadden ook een goede start vanaf de rechterkant van de baan."

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel zij aan zij in de eerste bocht. (Foto: Pro Shots)

Hamilton komt als winnaar uit strijd in eerste bocht

Hamilton wist op het rechte stuk naar de eerste bocht zijn wagen naast die van Bottas te krijgen. Aan de andere kant kwam Ferrari-coureur Sebastian Vettel eveneens langszij. De drie coureurs doken zij aan zij de eerste bocht in en daar kwam de Engelsman als winnaar uit.

"Ik zag de Ferrari in mijn ooghoeken, maar wist dat hij aan de verkeerde kant zat. Het was een mooie strijd en een belangrijk moment."

Daar had Hamilton gelijk in, want na de eerste ronde reed hij onbedreigd naar de zege. Op het Spaanse circuit zijn de inhaalmogelijkheden schaars en Bottas slaagde er in het vervolg niet meer in om Hamilton in het nauw te drijven.

Lewis Hamilton tijdens de podiumceremonie. (Foto: Pro Shots)

Hard werk Bottas voor niets geweest

De Fin klaagde na de race over een probleem met de koppeling, die ervoor zorgde dat hij matig van start ging. "Ik voelde de koppeling trillen. Dat was erg vervelend en had ik nooit eerder gevoeld."

Bottas imponeerde zaterdag nog in de kwalificatie, waar hij ruim 0,6 seconde sneller was dan Hamilton. "Maar al het harde werk van dit weekend bleek voor niets door dat probleem met de koppeling."

"Ik wil nu niet een specifiek persoon binnen het team hier de schuld van geven. Maar we moeten goed onderzoeken hoe dit kon gebeuren en zorgen dat het nooit meer terugkeert", sprak Bottas.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vieren hun een-tweetje met Mercedes. (Foto: Pro Shots)

'Faire en respectvolle onderlinge strijd'

Beide coureurs van Mercedes spraken eensgezind van een fantastisch weekend voor het team. "Het is niet zo dat we hierheen kwamen om tegen elkaar te racen", aldus Hamilton. "We willen het gewoon goed doen voor het team en hadden niet gedacht dat het gat met de andere teams zo groot zou kunnen zijn."

De Brit leidt na zijn zege met 112 punten in de WK-stand, Bottas volgt met 105 punten. Hamilton verwacht nog geen felle strijd om de eerste plaats.

"Ik race altijd heel fair en respectvol met Valtteri. Vorig jaar in Silverstone hebben we daar samen over gesproken en we hebben een goede verstandhouding."