Max Verstappen weet dat hij zijn derde plaats in de Grand Prix van Spanje vooral te danken had aan oplettendheid in de eerste ronde. Door een inhaalactie op Sebastian Vettel pakte hij zijn tweede podiumplek van het seizoen.

De coureur van Red Bull Racing kwam vanaf de vierde startpositie niet eens geweldig van zijn plek. De voor hem gestarte Vettel verremde zich echter, waarna hij de Duitser twee bochten later verschalkte.

"Ze doken met zijn drieën naast elkaar de eerste bocht in", zei Verstappen zondag op de persconferentie na de race. "Ik denk dat met zijn vieren naast elkaar te krap is, dus ik kon daar beter even wegblijven."

Verstappen moest door het gewring voor hem even van het gas, waardoor Charles Leclerc voorbijkwam. Die moest op zijn beurt weer uitwijken voor Vettel, waarna Verstappen eerst de Monegask passeerde en in de derde bocht buitenom de Duitser te pakken nam.

"Dat maakt je wedstrijd, want daarna kon ik mijn eigen snelheid rijden", wist Verstappen. "De snelheid was vandaag gewoon goed."

'Alle vermogen nodig om Ferrari achter te houden'

Nadat de safetycar in de slotfase de baan op kwam na een aanrijding tussen Lando Norris en Lance Stroll, schoof het veld weer in elkaar.

"Het was de juiste beslissing om de safetycar de baan op te sturen, want er lagen veel stenen op de baan", vond Verstappen. "Maar van mij had ie wel twee rondes eerder mogen verdwijnen."

Waar de Nederlander hoopte nog een plek te klimmen, moest hij vooral in zijn spiegels kijken naar Vettel. Om de Duitser achter zich te kunnen houden, mocht Verstappen van de teamleiding wat extra vermogen gebruiken.

"Je weet dat het lastig verdedigen is tegen Ferrari, dus we moesten alle power gebruiken die we in de motor hadden. Ik hoopte dat ik Mercedes kon volgen, maar ze waren gewoon te snel."

Verstappen weer derde in WK-stand

Lewis Hamilton reed onbedreigd naar de zege. De Britse titelverdediger nam daardoor de leiding in de WK-stand over van zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die als tweede eindigde.

Verstappen klom ten koste van Vettel naar de derde plek, op ruime achterstand van het Mercedes-duo. "Ik ben blij dat ik weer derde sta en dat we Ferrari voorbij zijn. De auto is goed, maar nog lang niet zo goed als Mercedes."

De volgende Grand Prix staat op 26 mei op het programma als de race in Monaco wordt verreden.