Max Verstappen heeft zondag bij de Grand Prix van Spanje zijn tweede podiumplek van het seizoen gepakt. De Nederlander eindigde als derde. De zege op het Circuit de Catalunya was voor Lewis Hamilton, die bovendien de leiding pakt in de WK-stand.

Hamilton boekte zijn derde zege op rij in Barcelona en zijn vierde in totaal. Alleen Michael Schumacher (zes keer) won vaker op het Circuit de Catalunya, dat op de Formule 1-kalender van 2020 waarschijnlijk plaats moet maken voor Zandvoort.

De wereldkampioen neemt met zijn zege ook de leiding in de WK-stand over van Valtteri Bottas, die zondag van poleposition mocht vertrekken. Hamilton leidt met 112 punten voor Bottas (105 punten) en Verstappen (66), die Sebastian Vettel in het klassement voorbij is.

In de eerste vijf races van het jaar legde Mercedes steeds beslag op de eerste twee plaatsen. Voor Verstappen zat er nog niet meer in dan twee keer een derde plek en driemaal een vierde plaats.

Lewis Hamilton pakte in de eerste bocht de leiding en reed soeverein naar de zege. (Foto: Pro Shots)

Hamilton passeert Bottas bij de start

Bottas kende vanaf poleposition een matige start en bij het ingaan van de eerste bocht had de Fin Hamilton en Ferrari-coureur Vettel aan weerszijden naast zich. De Duitser verremde zich iets, belandde kort naast de baan en viel vlak daarna terug naar de vierde plek achter Verstappen.

Hamilton passeerde Bottas binnendoor in de eerste bocht en greep daarmee de leiding. De Brit nam in de rondes die volgden een voorsprong van een handvol seconden op zijn teamgenoot, die op zijn beurt een gat sloeg van bijna tien tellen met Verstappen.

In de twaalfde ronde moest Vettel ook zijn teamgenoot Charles Leclerc voorbij laten gaan. De Duitser klaagde na het verremmen in de eerste bocht over slijtage aan zijn banden en wilde snel een pitstop maken.

Verstappen, die zich richtte op de strijd om de derde plaats en niet op de snellere Mercedessen, dook ook meteen naar binnen voor een pitstop en kwam als vijfde weer het circuit op. Nog voor de helft van de race had de Limburger zijn derde plek terug, nadat ook Pierre Gasly en Leclerc hun pitstop maakten.

De coureur van Red Bull had een ruime voorsprong op de wagens van Ferrari, die achter hem een onderlinge strijd uitvochten. Na enkele rondes aandringen kon Vettel zijn jongere teamgenoot passeren en daarmee heroverde hij de vierde plaats.

De safetycar kwam in de slotfase nog de baan op. (Foto: Pro Shots)

Safetycar na crash Norris en Stroll

Vettel, Verstappen en Bottas hadden net hun tweede pitstop gemaakt toen de safetycar de baan op moest. Dat was nodig omdat McLaren-coureur Lando Norris en Lance Stroll van Racing Point op elkaar knalden. Beide coureurs werden de enige uitvallers van de race.

Terwijl de safetycar op de baan reed, maakten onder meer Hamilton en Leclerc hun pitstop, maar de volgorde van de eerste zes veranderde niet. Nadat de baan weer schoon en veilig was, waren er nog veertien rondes te gaan.

Hamilton reed na de herstart snel weg bij Bottas, die op zijn beurt Verstappen op een gat reed. Haas-coureur Romain Grosjean raakte na een touché met teamgenoot Kevin Magnussen van de baan en viel daardoor uiteindelijk terug van de zevende naar de tiende plaats.

McLaren-coureur Carlos Sainz profiteerde en kon voor eigen publiek de achtste plaats opeisen en ook Daniil Kvyat van Toro Rosso (negende) reed in de punten. Winnaar Hamilton zette ook de snelste raceronde op zijn naam en veroverde daarmee een extra WK-punt.