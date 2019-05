Max Verstappen hoopt zondag op een podiumplaats in de Grand Prix van Spanje, die om 15.10 uur is begonnen. De Limburger is in Barcelona van de vierde plek gestart. Volg de race in ons liveblog.





GP Spanje: LIVE

Hamilton leidt

Verstappen derde Goedemiddag en welkom in het Formule 1-liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik verzorg vandaag het live-verslag van de Grand Prix van Spanje. Veel race-plezier! Klik hier voor de live stand of scroll omlaag voor het liveblog Formule 1 · Nog 11 rondes - Verstappen maakt een klein foutje en ziet zijn achterstand op Bottas oplopen tot twee seconden. Hij heeft een secodne voorsprong op Vettel. Formule 1 · Nog 12 rondes - Hamilton (P1) rijdt meteen bij Bottas (P2) weg. Verstappen (P3) probeert aan te haken bij de Fin. Formule 1 · Nog 13 rondes - Groen! Verstappen moet verdedigen ten opzichte van Vette, die een goede herstart heeft. De Nederlander slaat de aanval van de Duitser af en behoudt zijn derde plaats. Formule 1 · Nog 14 rondes - Verstappen mag tijdens de herstart zijn kwalificatiemodus gebruiken, vertelt Red Bull aan de Nederlander. Formule 1 · Nog 14 rondes - De safetycar komt naar binnen. De race wordt aan het eind van deze ronde hervat. Formule 1 · Nog 14 rondes - Verstappen hoopt dat de race snel wordt hervat. "Waar wachten we nog op?", vraagt de Nederlander zich af. Formule 1 · Nog 14 rondes - De grote vraag nu: kan Verstappen de aanval openen op de Mercedes-coureurs? Hamilton en Bottas rijden op oude softs terwijl Verstappen op verse mediums rijdt. Tegelijkertijd zal hij ook op moeten passen op Vettel (P4) en Leclerc (P5) die op dezelfde band als de Nederlander rijden. Formule 1 · Nog 16 rondes - De safetycar voelt nog altijd het veld aan. De baan is schoongeveegd, dus het zal niet lang meer duren voordat de race wordt hervat. Formule 1 · Formule 1 · Formule 1 · Nog 19 rondes - Alle coureurs uit de top zes zijn nu twee keer gestopt. Hamilton en Bottas rijden op dezelfde, zachte banden. Verstappen, Vettel en Leclerc rijden op medium, terwijl Gasly op de zachte band rijdt. De stand:



Formule 1 · Nog 20 rondes - Hamilton maakt een gratis pitstop en behoudt de leiding. Leclerc duikt ook naar binnen en geeft de derde plaats terug aan Verstappen. Formule 1 · Nog 20 rondes - Crash tussen Lance Stroll en Lando Norris! Beide coureurs vallen uit en de safetycar rijdt naar buiten. Formule 1 · Nog 21 rondes - Verstappen is gewisseld naar medium en voldoet daarmee aan het bandenreglement. Hij is in de afgelopen ronde twee seconden sneller dan Leclerc, die op de derde plaats rijdt. De Nederlander jaagt op een podiumplaats. Formule 1 · Nog 22 rondes - Verstappen maakt zijn tweede pitstop en komt als vierde weer de baan op. Hij heeft zes seconden achterstand op Leclerc, die op veel oudere banden rijdt dan de Nederlander. Formule 1 · Nog 23 rondes - Verstappen (P3) gaat er vanuit dat Leclerc (P4) nog een keer moet stoppen. "Die gaat echt niet door tot het einde", aldus de Nederlander over de boordradio. Formule 1 · Formule 1 · Nog 24 rondes - Gasly laat zich na een halve ronde op kinderlijk eenvoudige wijze verschalken door Vettel, die opschuift naar de vijfde stek. Formule 1 · Nog 25 rondes - Vettel maakt een tweede stop en komt achter Pierre Gasly als zesde weer de baan op. Dat is nu goed nu voor Verstappen, die nu alleen nog rekening hoeft te houden met Leclerc. Formule 1 · Nog 28 rondes - Verstappen moet dus nog een pitstop maken om aan het bandenreglement te voldoen. De vraag is of alle andere coureurs uit de top zes de race wél uit kunnen rijden. Als dat het geval is lijkt een vijfde plaats het maximaal haalbare resultaat voor Verstappen te zijn. Formule 1 · Nog 30 rondes - Daar is de teamorder van Ferrari. Leclerc wordt opgedragen om Vettel voorbij te laten en geeft daar direct gehoor aan. Vettel ligt nu vierde, Leclerc vijfde. Formule 1 · Nog 31 rondes - De stand:



Hamilton Bottas Verstappen Leclerc Vettel Gasly Grosjean Magnussen Kvyat Hülkenberg Formule 1 · Nog 31 rondes - Als Verstappen nu een pitstop maakt, komt hij zo'n tien seconden achter het Ferrari-duo weer de baan op. Verstappen moet zijn voorsprong dus nog vergroten om een veilige pitstop te kunnen maken. Formule 1 · Nog 33 rondes - Vettel (P5) valt aan, maar Leclerc (P4) pareert. Dit is gunstig voor Verstappen die tien seconden voor het Ferrari-duo uitrijdt.

Formule 1 · Nog 34 rondes - Vettel (P5) heeft het gat naar teamgenoot (P4) Leclerc dichtgereden. Eerder deze race kreeg hij al een teamorder om Leclerc voorbij te laten. Gaat Ferrari de rollen nu omdraaien? Formule 1 · Nog 36 rondes - Verstappen beklaagt zich over zijn banden: "Dit is niet de juiste bandenkeuze, of wel soms?" Heeft Red Bull een verkeerde bandenkeuze gemaakt? Formule 1 · Nog 38 rondes - Hamilton komt als leider binnen en gaat als leider weer het asfalt op. Hij wisselt net als zijn teamgenoot Bottas naar de mediumband. Daarmee zijn alle coureurs uit de top zes gestopt. Alleen Verstappen heeft nog niet aan het bandenreglement voldaan. Dit zijn de bandencompounds van de coureurs uit de top zes:



Formule 1 · Nog 39 rondes - Ook Bottas maakt zijn pitstop en wisselt naar medium. De Fin (P2) komt vlak voor de neus van de Nederlander weer het asfalt op. Verstappen is vooralsnog de enige coureur van de topteams die voor een twee-stop-strategie lijkt te kiezen. Formule 1 · Nog 40 rondes - Leclerc komt binnen en wisselt naar de harde band. Daarmee kan hij de race uitrijden. Verstappen moet nog een keer stoppen. Formule 1 · Nog 41 rondes - Verstappen heeft dertien seconden achterstand op Leclerc, die wel voor een één-stop-strategie lijkt te kiezen. Verstappen is in de afgelopen ronde wel twee seconden sneller dan de Monegask. Formule 1 · Nog 43 rondes - Verstappen is op zijn verse zachte banden de snelste man op de baan. Gasly komt naar binnen en wisselt naar de mediumband. De Monegask heeft, anders dan Verstappen, dus wel aan het bandenreglement voldaan en kan de race zonder te stoppen uitrijden. Formule 1 · Nog 45 rondes - Ook Verstappen komt naar binnen. De Nederlander rijdt als vijfde weer de baan op en wisselt - opvallend genoeg - naar de zachte band. Omdat hij zojuist ook al op zacht reed, zal hij nog een keer moeten stoppen. Formule 1 · Nog 46 rondes - Vettel is de eerste coureur die een reguliere pitstop maakt en wisselt naar de mediumband. De Duitser komt als vijfde binnen en rijdt in druk verkeer als tiende weer naar buiten. Formule 1 · Nog 48 rondes - "Laat me zo snel mogelijk stoppen", roept Sebastian Vettel (P5) tegen Ferrari. De Duitser heeft nadat hij zich verremde in de eerste bocht problemen met zijn banden. Formule 1 · Formule 1 · Nog 51 rondes - We komen langzaam maar zeker in de fase dat de eerste coureurs hun pitstop zullen gaan maken. De rondetijden van de Mercedes-coureurs en Verstappen zijn nog dik in orde en lijken nog even door te kunnen. Formule 1 · Formule 1 · Nog 53 rondes - Vettel noteert 1.24,6 terwijl Leclerc op een vrije baan 1.22,1 noteert. Verstappen (P3) klokte in de afgelopen ronde 1.22,5 en heeft vier seconden voorsprong op Leclerc. Formule 1 · Nog 54 rondes - Vettel gaat aan de kant voor Leclerc en laat zijn teamgenoot voorbij. Leclerc ligt nu derde, Vettel vierde. Formule 1 · Nog 55 rondes - Leclerc dringt aan bij bij Vettel, zoekt naar een gaatje, maar komt er nog niet voorbij. Vooralsnog laat Ferrari de beide coureurs met elkaar racen. Formule 1 · Nog 58 rondes - Wat gaat Ferrari nu doen? Verstappen rijdt weg bij Vettel, die steeds meer onder druk komt te staan van teamgenoot Leclerc. De Italiaanse stal heeft dit seizoen echter al uitgesproken dat Vettel de eerste rijder is. Formule 1 · Formule 1 · Nog 59 rondes - De achterstand van Verstappen (P3) op Bottas (P2) schommelt rond de twee seconden. Vettel rijdt daar weer twee seconden achter en staat onder druk van teamgenoot Leclerc. Formule 1 · Formule 1 · Formule 1 · Nog 64 rondes - Verstappen (P3) kan het tempo van Bottas (P2) volgen en rijdt weg bij Vettel (P4). De stand:



Formule 1 · START - Verstappen komt niet eens zo goed van zijn plek, maar profiteert van Vettel, die zich verremt. In de derde bocht gaat de Nederlander vervolgens voorbij aan de Duitser. Hamilton heeft een betere start dan Bottas en pakt nog voor de eerste bocht de leiding. Formule 1 · START - Hamilton pakt ten koste van Bottas de leiding, Verstappen klimt naar P3.