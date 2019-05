Sean Bratches, commercieel directeur van Formule 1-eigenaar Liberty Media, verheugt zich op een toekomstige Nederlandse Grand Prix. Het is de verwachting dat de terugkeer van Zandvoort op de racekalender van 2020 komende week officieel wordt gemaakt.

De Amerikaan kon of mocht het nieuws dat al wekenlang in de lucht hangt zondag nog niet bevestigen. "Maar volgende week ben ik in Nederland", zei de Amerikaan lachend in Barcelona.

In 1985 werd er in Zandvoort voor het laatste een Formule 1-race verreden. Bratches verwacht dat de terugkeer een groot succes wordt.

"Max Verstappen is een heel grote naam in onze sport. Hij is jong, snel en populair. En hij kan nog wel twintig jaar mee."

"Overal waar we komen met de Formule 1, is er een grote zee met oranje supporters. Zij verdienen een race dichter bij huis."

"In Zandvoort zullen er nog veel meer oranje fans zijn. Het lijkt me geweldig", kijkt Bratches reikhalzend uit naar een race in de kustplaats die waarschijnlijk begin mei 2020 verreden zal worden.

Mogelijk laatste race in Spanje

FOM-voorzitter Chase Carey zei deze week in Spanje al dat er volgend jaar twee nieuwe circuits op de kalender zullen staan. Eerder werd al bekend dat in het Vietnamese Hanoi vanaf 2020 een Grand Prix wordt georganiseerd. Zandvoort wordt hoogstwaarschijnlijk de tweede aanwinst.

Carey meldde daarnaast dat de kalender in 2020 net als dit jaar uit 21 races zal bestaan. De circuits in Spanje, Mexico, Groot-Brittannië en Duitsland beschikken over een aflopend contract, waardoor twee van die landen van de kalender zullen verdwijnen.

De kans lijkt groot dat Spanje en Mexico in 2020 geen Formule 1-race hebben. In dat geval is de race van zondag op het Circuit de Catalunya de 29e en (voorlopig) laatste editie van de Spaanse Grand Prix.

De race in Barcelona begint zondag om 15.10 uur.