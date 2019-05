Nyck de Vries heeft zondag zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de Formule 2. De 24-jarige coureur schreef de sprintrace van de Grand Prix van Spanje op zijn naam.

Door zijn zege stijgt De Vries naar de derde plek in de WK-stand. De achterstand op leider Nicholas Latifi is met dertig punten aanzienlijk.

De Canadees won zaterdag de hoofdrace in Spanje. Een dag later werd Latifi slechts zesde, maar pakte hij wel twee extra WK-punten door de snelste rondetijd te noteren.

Zaterdag werd De Vries nog vijfde bij de hoofdrace in Barcelona. Zijn beste resultaat van het seizoen was tot zondag een tweede plek bij de hoofdrace in Bakoe van twee weken geleden.

Bij de sprintrace hield De Vries de Italiaan Luca Ghiotto (tweede) en de Brit Callum Ilott (derde) achter zich. Mick Schumacher, de zoon van Formule 1-legende Michael, viel in de laatste ronde terug van de achtste naar de twaalfde plaats en eindigde buiten de punten.

"Ik ben mijn team ART Grand Prix enorm dankbaar", zei De Vries na zijn zege. "De jongens hebben de hele nacht hard aan de auto gewerkt. Tot nu toe hadden we dit jaar nog niet de juiste snelheid, maar vandaag gelukkig wel."

Formule 2-klassement na drie raceweekenden 1. Latifi (Canada) - 93 punten

2. Ghiotto (Italië) - 67 punten

3. De Vries (Nederland) - 63 punten

4. Aitken (Groot-Brittannië) - 62 punten

5. Guanyu Zhou (China) - 34 punten

De Vries heeft ijzersterke start in Barcelona

De Vries startte in Barcelona op de vierde plek, maar wist op het rechte stuk naar de eerste bocht al twee auto's te passeren. Doordat de bolide van de Japanner Nobuharu Matsushita in brand vloog, moest al in de eerste ronde de safetycar op de baan komen.

Nadat die weer van het circuit verdween, drong De Vries meteen aan bij Anthoine Hubert, de Fransman die aan de leiding reed. Enkele rondes later veroverde de Fries de koppositie.

De voormalig junior-coureur van McLaren hield de gehele race een voorsprong van enkele seconden vast en reed onbedreigd naar de winst. Toch was hij er lange tijd niet gerust op.

"Doordat ik zo vroeg aan kop kwam, leek de race enorm lang te duren. Ik heb de rondes letterlijk afgeteld en gebeden dat mijn auto heel zou blijven."

Later op zondag staat de Formule 1-Grand Prix op het programma op het Circuit de Catalunya. Max Verstappen en zijn collega's beginnen om 15.10 uur aan hun race.