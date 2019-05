Haas leeft zondag tussen hoop en vrees bij de Grand Prix van Spanje. Dankzij een ingrijpende update is het Amerikaanse team veruit het sterkst van het middenveld, maar er bestaat nog altijd angst over de problemen met de banden.

"Ik ben erg blij met hoe de kwalificatie verlopen is", zei teambaas Günther Steiner zaterdag. Romain Grosjean (zevende) en Kevin Magnussen (achtste) bleven de andere teams in de brede middenmoot ruim een halve seconde voor, terwijl het gat met de zesde plek van Red Bull-coureur Pierre Gasly slechts twee tienden bedroeg.

"Het wordt moeilijk om Red Bull aan te vallen, maar we zitten in elk geval dichtbij", aldus de Italiaan, die vooral kansen ziet bij de start van de race in Barcelona, waar de baan licht bergaf loopt.

"Je hebt daardoor een enorme slipstream op weg naar bocht één. Waar je weet ook niet wat er om je heen gebeurt. We moeten gewoon de eerste drie, vier bochten goed doorkomen en dan gaan racen."

Haas pakte pas bij één race WK-punten

De goede kwalificatie van Haas vormt een enorme opsteker na een moeizame start van het seizoen. Alleen bij de openingsrace in Australië pakte het team WK-punten, toen Magnussen zesde werd. Grosjean staat nog altijd droog na vier Grands Prix.

De 33-jarige Fransman kondigde in de week voor de race in Spanje al aan dat hij een "compleet nieuwe auto" zou krijgen. "We zijn inderdaad erg goed in de snelle rondes", concludeerde Grosjean zaterdag tevreden.

"Tijdens de trainingen waren de racesimulaties ook erg veelbelovend. Het zou weleens een saaie maar goede race kunnen worden, als we de zevende en achtste plaats vasthouden in niemandsland."

Magnussen nerveus door eerder bandenprobleem

Zijn teamgenoot Magnussen vertelde dat hij er nog niet op gerust is voor de race. Twee weken geleden na de Grand Prix van Azerbeidzjan stelde Steiner dat het team veel problemen had om de banden op temperatuur te krijgen.

"We zitten dichter bij de topteams dan bij het middenveld, maar door onze recente ervaringen met de banden ben ik toch nerveus", zei de 26-jarige Deen.

"De nieuwe auto voelt heel anders aan dan de vorige, en dat bedoel ik op een positieve manier. Maar ik moet er na drie trainingen en een kwalificatie nog steeds wel aan wennen, ik ben nog aan het kijken hoe ik het maximale uit deze auto kan halen."

"Ik ben veel positiever dan bij de vorige races", aldus Magnussen. "Het is alleen het bandenprobleem waar we ons nog zorgen over maken. Hopelijk werkt alles nu goed. En anders gaan we terneergeslagen naar huis, dan huilen we een beetje en gaan we proberen te begrijpen waar het aan ligt."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur. Valtteri Bottas start op poleposition, voor achtereenvolgens Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Charles Leclerc, Gasly, Grosjean en Magnussen.