Ook in het vijfde seizoen van Max Verstappen in de Formule 1 lijkt de wereldtitel naar een coureur van Mercedes te gaan. Die pijnlijke conclusie moest de 21-jarige Limburger al trekken na de kwalificatie van de vijfde Grand Prix.

"Mercedes is het hele weekend al te snel voor ons", zei een nog altijd gefrustreerde Verstappen zaterdag ruim een uur na de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje, waarin hij vierde werd op bijna een seconde van Valtteri Bottas. "Er zit voor ons niet meer in. Ik baal nu nog net zo hard als net in de auto."

Sinds 2014 levert Mercedes jaarlijks de wereldkampioen en in de eerste vier races van dit jaar pakte het Duitse team steeds de eerste twee plaatsen. Met nieuwe updates aan de auto's hoopten het Red Bull van Verstappen en ook Ferrari het gat in Barcelona te verkleinen, maar in de kwalificatie bleek juist dat Mercedes nóg meer afstand heeft genomen.

"Sinds ik in de Formule 1 zit, heb ik het nooit anders gezien", zei Verstappen over de dominantie van Mercedes. "Het maakt me niet depressief, het zorgt er juist voor dat ik gemotiveerd blijf."

Verstappen verwacht dat Mercedes zelfs in Monaco kan winnen

Met zijn vierde startplek heeft Verstappen uitzicht op een podiumplek. "Maar ik sta liever eerste dan vierde", zei hij kortaf.

"Natuurlijk gaan we dit gat niet zomaar even dichten. Mercedes heeft het gewoon heel goed voor elkaar. Een gat van een seconde is duidelijk te groot."

Het verschil is zó groot, dat Verstappen zelfs zijn kansen op een zege over twee weken in Monaco niet groot acht. Mercedes kwam de laatste jaren niet sterk voor de dag op het bochtige stratencircuit. "Het is nog moeilijk te zeggen, maar ik denk dat ze nu zo goed zijn dat ze ook in Monaco kunnen winnen", treurde Verstappen.

Verstappen houdt plezier in racen

De vijfvoudig Grand Prix-winnaar gaf aan tevreden te zijn met de updates van zijn team in Spanje. "Ik had geen problemen met de balans in de auto en ik reed op de limiet. Harder kon niet, dan was ik gewoon van de baan gegleden."

"Er is niets mis met de auto of de motor. Maar Mercedes heeft veel meer grip. Op dit moment is het moeilijk om te bedenken hoe onze auto nog sneller zou kunnen worden. Als het makkelijk was, dan zouden we het allang opgelost hebben."

In de WK-stand hebben Mercedes-coureurs Bottas en Lewis Hamilton al respectievelijk 36 en 35 punten voorsprong op Verstappen. Het zorgt er niet voor dat de Limburger het plezier in zijn sport verliest.

"Natuurlijk heb ik er nog zin in. Ik mag doen wat ik leuk vind. En ik rijd bij een topteam, het zou erger zijn als je voor Williams rijdt. Zo slecht is het hier allemaal nog niet", relativeert hij.

Red Bull-topman Helmut Marko. (Foto: Pro Shots)

Marko kondigt verbeterde 'party mode' Red Bull aan

Red Bull-topman Helmut Marko gaf vast wat hoop voor een kansrijkere toekomst door in Barcelona aan te kondigen dat motorleverancier Honda bij de Grand Prix van België of Italië in september met een verbeterde 'party mode' komt, waardoor het team de strijd om poleposition aan moet kunnen gaan met Mercedes en Ferrari.

"Dat zien we dan wel, het is nog zo ver weg", zei Verstappen. "Laten we ons maar gewoon concentreren op nu."

Dat heden is een strijd om een podiumplek in Spanje. Verstappen start tussen de Ferrari's van Sebastian Vettel (derde) en Charles Leclerc (vijfde). "Ik heb een kans op de derde plek en daar ga ik vol voor", stelde hij.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur.