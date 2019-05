De Formule 1 lijkt na 35 jaar terug te komen naar Nederland. RTL Nieuws meldt zaterdag op basis van meerdere bronnen dat Zandvoort in 2020 weer een Grand Prix organiseert.

Volgens RTL worden volgende week de laatste documenten ondertekend. De laatste weken was al duidelijk dat de onderhandelingen tussen het circuit en het Formula One Management (FOM) zich in de afrondende fase bevonden.

Aanvankelijk had ook Assen interesse om de Nederlandse Grand Prix te organiseren, maar in december werd bekend dat de voorkeur van het FOM uitging naar Zandvoort.

De laatste keer dat op circuit Zandvoort een Grand Prix werd gehouden was in 1985. De race werd gewonnen door Niki Lauda. Door de prestaties van Max Verstappen is de roep om een terugkeer van de sport naar ons land toegenomen.

Gemeente stelt geld beschikbaar

Partijen rond circuit Zandvoort werkten er de afgelopen maanden hard aan om een terugkeer van de Formule 1 mogelijk te maken. In maart stemde de gemeenteraad unaniem in met een investering van 4 miljoen euro.

Het geld is vooral bedoeld om de infrastructuur van en rond het circuit te verbeteren. Het budget moet gecreëerd worden door onder meer de toeristenbelasting met 50 cent per overnachting te verhogen.

Het circuit werkt voor de Grand Prix met een begroting van 30 tot 40 miljoen euro. Er zou een contract voor vijf jaar zijn gesloten met het FOM.

Formule 1-kalender blijft uit 21 races bestaan

De eerste Nederlandse Grand Prix sinds 35 jaar wordt waarschijnlijk begin mei 2020 verreden en zal in dat geval de eerste Europese race van dat jaar zijn.

Volgens de laatste geruchten moet de Spaanse Grand Prix op Circuit de Catalunya op de Formule 1-kalender plaatsmaken voor Zandvoort. In Barcelona wordt dit weekend de vijfde race van dit jaar verreden.

FOM-voorzitter Chase Carey zei deze week in Spanje dat er volgend jaar twee nieuwe circuits op de kalender zullen staan. Eerder werd al bekend dat in het Vietnamese Hanoi vanaf 2020 een Grand Prix wordt georganiseerd.

Carey meldde daarnaast dat de kalender in 2020 net als dit jaar uit 21 races zal bestaan. Behalve Spanje beschikken de circuits in Mexico, Groot-Brittannië en Duitsland over een aflopend contract, waardoor twee van die landen van de kalender zullen verdwijnen.