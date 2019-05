Valtteri Bottas bevestigde zaterdag in Barcelona dat hij aan zijn beste seizoensstart in de Formule 1 bezig is. De leider in de WK-stand pakte voor de derde keer op rij poleposition en maakt zondag grote kans op zijn derde zege van het seizoen.

"Ik heb echt genoten van mijn kwalificatieronde", zei de coureur van Mercedes, die met zijn baanrecord van 1.15,406 de concurrentie ruim 0,6 seconde voorbleef. "Ik had een heerlijk gevoel in de auto. Je voelt echt de adrenaline door je lijf gieren als je zo'n geweldige ronde rijdt."

Doordat het lastig inhalen is op het Circuit de Catalunya, geldt Bottas zondag als grootste kanshebber op de zege. Van de vorige 28 races nabij Barcelona werden er liefst 21 vanaf poleposition gewonnen.

Het is voor de 29-jarige Bottas pas de negende keer in zijn carrière dat hij de beste tijd reed in de kwalificatie. Na vijf kwalificaties dit jaar heeft hij al vaker poleposition gepakt dan in heel 2018.

Verstappen denkt dat Bottas wereldkampioen kan worden

Max Verstappen, die zich in Barcelona op bijna een seconde van Bottas als vierde kwalificeerde, acht de Scandinaviër in staat om dit jaar wereldkampioen te worden. "Natuurlijk is Bottas een titelkandidaat."

Vorig jaar liet de coureur van Red Bull Racing zich nog ontvallen dat hij niet onder de indruk was van Bottas, die in zijn tweede seizoen bij Mercedes geen enkele race wist te winnen. "Maar was jij wel onder de indruk dan?", vroeg de Limburger zaterdag retorisch.

"Ik denk dat hij gewoon veel meer zelfvertrouwen heeft", probeerde Verstappen de goede vorm van Bottas te verklaren. "Hij voelt zich nu blijkbaar beter in de auto, misschien past deze auto beter bij hem dan die van vorig jaar. Dan kan meer zelfvertrouwen wel een verschil maken."

Hamilton complimenteert Bottas

Bottas' voornaamste en wellicht enige concurrent in het kampioenschap is teamgenoot en titelverdediger Lewis Hamilton. De 34-jarige Brit greep sinds 2014 slechts eenmaal naast de titel, in 2016 was Bottas' voorganger bij Mercedes Nico Rosberg de beste.

Bottas heeft na vier races één punt voorsprong op zijn teamgenoot. "Of Lewis mij als een serieuze bedreiging ziet dit jaar? Dat zul je aan hem moeten vragen", hield hij zich op de vlakte.

Hamilton zelf kon na de kwalificatie in Spanje weinig anders dan zijn jongere teamgenoot complimenteren. "Hij heeft fantastisch werk geleverd. Het team heeft de auto uitstekend ontwikkeld, maar ik had niet gedacht dat Valtteri zo'n groot gat zou kunnen hebben."

Hoofdengineer Riccardo Musconi (Foto: ANP)

Oude engineer van Hamilton helpt nu Bottas

De sleutel van het succes voor Bottas zit 'm misschien wel in zijn nieuwe entourage. Na het zo teleurstellend verlopen 2018 is Riccardo Musconi dit jaar zijn nieuwe hoofdengineer.

De Italiaan stond vorig jaar nog als tweede engineer Hamilton bij. De wereldkampioen merkte in Barcelona fijntjes op dat "Musconi heeft geholpen om Bottas een stap vooruit te laten zetten".

"Ik heb een compleet nieuw team van engineers dit jaar", vertelde Bottas. "Als je nieuwe mensen om je heen hebt, dan ga je soms anders over dingen nadenken. Het leidt ook tot nieuwe gedachten over de afstelling van de auto."

"We zijn erg goed begonnen aan onze samenwerking. We hebben veel geleerd dit seizoen en het gaat steeds beter."

Met Bottas op poleposition en Hamilton naast hem op de eerste startrij begint zondag om 15.10 uur de Grand Prix van Spanje.