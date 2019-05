Nyck de Vries heeft zaterdag in de Formule 2 net geen podiumplaats weten te bemachtigen bij de hoofdrace in Spanje. De coureur van ART Grand Prix moest op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona genoegen nemen met de vijfde plaats.

De 24-jarige De Vries lag in de slotfase van de race vierde, maar hij werd in de voorlaatste ronde nog gepasseerd door de Italiaan Luca Ghiotto. De Fries gaf bijna tien seconden toe op de Canadees Nicholas Latifi, die met de zege aan de haal ging.

Latifi was in de laatste ronden in een fel gevecht verwikkeld met de Brit Jack Aitken en de Chinees Zhou Guanyu, maar hij hield uiteindelijk stand. Aitken werd tweede en Zhou kwam als derde over de finish.

Mick Schumacher moest zich tevredenstellen met de vijftiende plaats. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 Michael Schumacher werd in de slotfase van de race van de baan getikt door de Amerikaan Juan Manuel Correa en viel daardoor ver terug.

De Vries staat vierde in kampioenschap

In het kampioenschap neemt De Vries met 48 punten de vierde plaats in. De leiding blijft met 87 punten in handen van Latifi, die wordt gevolgd door Aitken (61) en Ghiotto (55).

De Vries werd eind vorige maand bij het tweede Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan tweede in de hoofdrace en vierde in de sprintrace. Bij het eerste weekend in Bahrein eindigde hij als zesde in de hoofdrace en als zevende in de tweede race.

De sprintrace in Spanje gaat zondag om 11.30 uur van start. De Brit Callum Ilott mag dan vanaf poleposition starten dankzij zijn achtste plaats in de hoofdrace.