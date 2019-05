Sebastian Vettel begint moedeloos te worden van de achterstand die zijn team Ferrari heeft ten opzichte van Mercedes. Ook bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje moest hij zaterdag Valtteri Bottas en Lewis Hamilton weer voor laten gaan.

"Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Mercedes ons verslaat. En ook niet de tweede, derde of vierde keer", verzuchtte Vettel op de persconferentie na de kwalificatie op het Circuit de Catalunya.

"We hebben het onder verschillende weersomstandigheden kunnen proberen en met verschillende banden. Maar ze zijn steeds te snel. Als we wisten wat het probleem was, dan hadden we dat nu allang aan de auto aangepast."

Vettel kwalificeerde zich net voor Max Verstappen als derde in Spanje. De nieuwe motor en enkele aerodynamische updates die Ferrari naar Spanje bracht, konden het gat met Mercedes niet verkleinen.

Sterker nog: Bottas was met zijn poletijd acht tienden van een seconde sneller dan Vettel. "Op het lange rechte stuk zijn we sneller, maar in de bochten is Mercedes beter", analyseerde de Duitser.

"Het is niet zo dat zij in één bocht het verschil maken, in elke bocht verliezen we ongeveer een tiende. Ik heb het gevoel dat Mercedes steeds iets eerder op het gas kan dan ik."

Vettel blijft geloven in potentie Ferrari

Dat het ook in Spanje (nog) niet lukt voor Vettel is extra wrang, omdat Ferrari tijdens de wintertests op hetzelfde circuit in februari en maart nog een uitstekende indruk maakte.

"Ik denk nog steeds dat de potentie er wel is, maar we zijn nog steeds niet waar we willen zijn. Alle nieuwe onderdelen die we dit weekend hebben toegevoegd, lijken te werken. En toch lukt het niet."

"Ik heb het idee dat we het beste uit de auto halen. Dus ik ben blij met mijn derde plek maar ook weer niet, als je begrijpt wat ik bedoel. Uiteindelijk zal ons harde werk zich een keer gaan uitbetalen, maar vandaag in elk geval nog niet. We hebben absoluut nog een hoop huiswerk."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur.