Max Verstappen haalt weinig voldoening uit zijn resultaat in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De Nederlander reed zaterdag naar de vierde startplek in Barcelona.

"Ik ben niet tevreden. We kwamen hier met Red Bull Racing naartoe met updates en dan wil je dichter bij de concurrentie staan. Dat is niet het geval. Ik ben niet blij", aldus een teleurgestelde Verstappen bij Ziggo Sport.

"Hoe vaak heb ik al vierde gestaan? Het enige positieve is dat we één Ferrari te pakken hebben in de kwalificatie, maar over het algemeen ben ik niet tevreden. Mercedes zal veel te snel zijn in de race en met Ferrari zal het erom hangen. Hopelijk kunnen we voor het podium vechten."

De updates van Red Bull zijn niet zo ingrijpend als bij veel andere teams die het raceweekend in Barcelona aangrijpen om flinke upgrades door te voeren. Red Bull en satellietteam Toro Rosso houden het bij kleine aanpassingen.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas reed in de kwalificatie met een tijd van 1.15,406 als enige onder de 1.16 en pakte daarmee poleposition. De top drie bij de kwalificatie werd gevormd door Bottas' teamgenoot Lewis Hamilton en Sebastian Vettel van Ferrari.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur. Vorig jaar ging de zege op Circuit de Catalunya naar Hamilton, voor Bottas (tweede) en Verstappen (derde).