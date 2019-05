Max Verstappen heeft zaterdag de vierde tijd geklokt in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Valtteri Bottas veroverde poleposition op Circuit de Catalunya.

Verstappen kwam namens Red Bull Racing op de zachte band tot een tijd van 1.16,357. Bottas noteerde in zijn Mercedes een toptijd van 1.15,406, waarmee hij als enige onder de 1.16 bleef.

Wereldkampioen Hamilton, teamgenoot van Bottas, reed naar de tweede startplek (1.16,04) en Ferrari-rijder Sebastian Vettel klokte als nummer drie 1.16,272. Hij vormt zondag samen met Verstappen de tweede startrij.

De top tien van de kwalificatie bestaat verder uit achtereenvolgens Vettels Ferrari-collega Charles Leclerc, Verstappens teamgenoot Pierre Gasly, het Haas F1-duo Romain Grosjean en Kevin Magnussen, Toro Rosso-rijder Daniil Kvyat en Daniel Ricciardo (Renault). Iedereen reed op softs.

Mede door technische problemen kende Verstappen vrijdag en zaterdag in de vrije trainingen geen al te beste aanloop naar de kwalificatie. Hij klokte achtereenvolgens de twaalfde, vijfde en zevende tijd.

Problematische kwalificatie Hülkenberg

De kwalificatie begon dramatisch voor Renault-rijder Nico Hülkenberg, die aan het begin van Q1 de macht over het stuur verloor en tegen de muur tot stilstand kwam. De Duitser kon later wel weer verder, maar behoorde toch tot de afvallers na de eerste sessie.

Ook Racing Point-coureur Lance Stroll, Antonio Giovinazzi van Alfa Romeo en het Williams-duo George Russell en Robert Kubica overleefden de eerste schifting niet op Circuit de Catalunya.

In de strijd om Q3 te halen viel het doek voor McLaren-rijders Lando Norris en Carlos Sainz, Toro Rosso-coureur Alexander Albon, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) en Sergio Pérez van Racing Point.

Bottas was in de laatste sessie duidelijk de snelste en heeft daarmee historisch gezien een grote kans op de zege. Van de voorgaande 28 races in Barcelona werden er liefst 21 vanaf pole gewonnen. Verstappen was in 2016 de laatste uitzondering, want hij won nadat hij vanaf P4 was gestart.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur. Vorig jaar ging de zege naar Hamilton, die het podium deelde met teamgenoot Bottas (tweede) en Verstappen (derde).