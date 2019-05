Max Verstappen heeft zaterdag tijdens de laatste training voor de Grand Prix van Spanje de zevende tijd geklokt. De coureur van Red Bull Racing moest bijna een seconde toegeven op wereldkampioen Lewis Hamilton in een sessie die twee keer werd stilgelegd met een rode vlag.

Verstappen kwam in het bewolkte en frisse Barcelona niet verder dan 1.17,558. Daarmee was hij wel een halve seconde sneller dan zijn beste tijd van vrijdag (1.18,035).

Mercedes-coureur Hamilton noteerde met 1.16,568 de snelste rondetijd van het weekend. De Brit bleef Ferrari-coureur Charles Leclerc (1.17,099) en teamgenoot Valtteri Bottas (1.17,123) ruim voor.

Ook Sebastian Vettel en het Haas-duo Romain Grosjean en Kevin Magnussen bleken sneller dan Verstappen, die wel licht werd gehinderd in zijn snelste ronde. De Limburger was ruim een seconde rapper dan teamgenoot Pierre Gasly, die niet verder kwam dan de veertiende plek.

Red Bull Racing heeft voor de race in Barcelona slechts een beperkt aantal updates doorgevoerd aan de auto's. Veel concurrenten zijn met grotere aanpassingen aan de bolides naar Spanje gekomen. Zo hebben Ferrari en Renault de beschikking over een nieuwe motor.

Uitslag derde vrije training GP Spanje 1. Hamilton (Mercedes) - 1.16,568

2. Leclerc (Ferrari) - 1.17,099

3. Bottas (Mercedes) - 1.17,123

4. Vettel (Ferrari) - 1.17,172

5. Grosjean (Haas) 1.17,192

6. Magnussen (Haas) - 1.17.530

7. Verstappen (Red Bull) - 1.17,558

8. Albon (Toro Rosso) - 1.17,864

9. Räikkönen (Alfa Romeo) 1.17,969

10. Sainz (McLaren) - 1.18,003

Rode vlag na spin Bottas en crash Russell

De laatste training verliep niet bepaald vlekkeloos voor topteams Mercedes en Ferrari. Sebastian Vettel spinde op zijn koude banden al vroeg in de rode auto, maar kon zijn weg snel vervolgen.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas had minder geluk toen hij in zijn eerste volle ronde de macht over het stuur verloor. De leider in de WK-stand kwam in de grindbak stil te staan en kreeg zijn auto daar niet meer weg.

De training moest worden onderbroken met een rode vlag en de auto van de Fin werd weggetakeld. Daardoor kon Bottas - op vrijdag nog de snelste in de eerste twee trainingen - lang geen tijd neerzetten. Na een onderbreking van ruim vijf minuten werd de baan weer vrijgegeven.

Bottas zelf kon pas in het laatste kwartier weer in actie komen en klokte nog wel de derde tijd. Kort daarna werd er opnieuw met een rode vlag gezwaaid toen George Russell met zijn Williams tegen de bandenstapel belandde.

De jonge Brit bleef ongedeerd, maar de sessie werd niet meer hervat. Door een versnellingsbakwissel incasseert Russell een gridstraf van vijf plaatsen en moet hij zondag normaal gesproken achteraan beginnen.

Zaterdag om 15.00 uur gaat de kwalificatie van start op het Circuit de Catalunya. De race begint zondag om 15.10 uur.