Max Verstappen wisselde vrijdag door een olielek eerder dan gepland van motor tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje, maar Red Bull Racing-topman Helmut Marko is desondanks tevreden over de progressie die het team maakt.

"We reden op vrijdag nog met de oude Spec 1-motor en waren al van plan om deze zaterdag te vervangen door de Spec 2-motor", vertelde de Oostenrijkse adviseur van Red Bull Racing. "Bij Max hebben we eerder moeten wisselen, doordat hij in de eerste training een olielek bleek te hebben."

Red Bull reed in de eerste drie races met de Spec 1-motor en stapte twee weken geleden in Azerbeidzjan over naar de Spec-2. Tijdens een seizoen mogen teams ongestraft drie motoren gebruiken, daarna volgen gridstraffen.

Verstappen liet in Azerbeidzjan weten blij te zijn met de snelle ontwikkeling van de Honda-krachtbron en dat hij gridstraffen voor lief neemt als de motor tijdens het seizoen sterk ontwikkeld kan worden.

Het valt voor Verstappen te hopen dat het olielek te repareren valt, anders zou hij zijn Spec 1-motor al vroeg in het seizoen moeten afschrijven. De motor heeft nog relatief weinig kilometers gemaakt en Red Bull lijkt van plan om hem bij enkele vrijdagtrainingen nog in te willen zetten.

Marko noemt update goed stap voorwaarts

Veel andere teams grijpen de eerste Europese Grand Prix van het jaar aan om flinke upgrades aan hun auto door te voeren. Red Bull en zusterteam Toro Rosso kiezen er voor om de auto gedurende het hele seizoen te verbeteren en komen in Barcelona alleen met "subtiele aanpassingen".

"We hebben goede stappen voorwaarts gemaakt", vindt Marko desondanks. "In de eerste training lukte het nog niet, maar 's middag waren we al een stuk beter. We hebben alleen nog wat finetuning te doen."

Verstappen noteerde een vijfde tijd en zijn teamgenoot Pierre Gasly was op de zevende plek slechts twee tienden van een seconde trager. Mercedes en Ferrari bleken in beide oefensessies duidelijk sneller dan het Red Bull-duo.

Gasly tevreden met updates

Gasly was toch erg te spreken over de upgrades. "De balans in de auto was erg goed. Ik ben blij met wat we op vrijdag al konden laten zien. Al wil je natuurlijk altijd nóg sneller"

De Fransman vertelde dat Verstappen en hij met een andere afstelling van de auto reden, zodat het team de data van beide auto's kan vergelijken om tot een ideale set-up te komen.

"We hebben allebei ons eigen programma kunnen rijden en hebben gedaan wat we van plan waren. Nu gaan we alles analyseren en kijken wat het best is voor zaterdag."

De bandenslijtage gaat een grote rol spelen tijdens de race, voorspelde Gasly. "Met de zachte banden was het behoorlijk lastig, dat kan voor de kijkers nog leuk worden op zondag."

Zaterdag om 12.00 uur begint de derde en laatste training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur.