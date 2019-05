De eerste maanden bij Renault verlopen voor Daniel Ricciardo nog niet zoals gewenst. De voormalig Red Bull Racing-coureur kende vrijdag een nieuw dieptepunt met een schamele vijftiende tijd in de tweede vrije training in Barcelona, maar hij houdt hoop dat het dit weekend beter gaat.

"We kunnen veel beter dan de vijftiende plek, morgen zal het veel sneller gaan", zei de voormalig teamgenoot van Max Verstappen. "Ik heb goede hoop dat we Q3 kunnen halen in de kwalificatie."

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar drong dit seizoen pas één keer door tot de laatste tien van de kwalificatie: in China. Daar pakte hij met een zevende plaats ook zijn enige WK-punten tot dusver. In de andere drie races haalde hij de finish niet.

Ricciardo stapte in de winter over van topteam Red Bull naar middenmoter Renault in de hoop dat de Franse renstal op termijn mee kan gaan doen om de wereldtitel. De zwakke seizoenstart toont aan dat het team nog een lange weg te gaan heeft.

"Ik ben hier nu vijf maanden en zie plussen en minnen", vertelde Ricciardo. "Iedereen werkt enorm hard om te verbeteren, maar ik denk niet dat we al zijn waar we willen zijn."

Nieuwe Renault-motor moet betrouwbaarheid verbeteren

In Barcelona voeren alle teams een groot aantal updates door aan de wagens en die bij Renault zijn misschien wel het meest ingrijpend van alle teams. Ricciardo reed vrijdag voor het eerst met de nieuwe motor, die vooral de betrouwbaarheid en niet zozeer de snelheid van de auto moet verbeteren.

"Toen ik vanochtend mijn eerste rondes reed, voelde de auto best goed aan", zei Ricciardo, die in de eerste oefensessie nog de elfde tijd klokte. "Maar na dat eerste positieve gevoel hebben we niet echt vooruitgang kunnen boeken."

"In de middag hadden we vooral problemen in de snelle rondes, de long runs gingen een stuk beter. Misschien moeten we een paar stappen terugzetten om uit te vinden hoe het sneller kan. Want ik heb zeker goede dingen gevoeld in de auto, al wijzen de rondetijden dat niet uit."

Nico Hülkenberg poseert voor een van zijn fans in Barcelona. (Foto: Pro Shots)

Hülkenberg benadrukt kleine verschillen in middenveld

Ricciardo's teamgenoot Nico Hülkenberg krijgt zaterdag pas de beschikking over de nieuwe motor. Met een tiende en veertiende tijd deed de Duitser het nauwelijks beter dan de Australiër tijdens de trainingen in Barcelona.

"Het ging niet super, eerlijk gezegd", aldus Hülkenberg. "Ik had niet de beste balans in de auto en er stond redelijke wind, wat vaak moeilijk is met onze auto. We hebben nog een beetje werk te doen."

Hülkenberg benadrukte dat de verschillen in het middenveld ook in Spanje minimaal waren. Het verschil tussen de negende plek van Carlos Sainz en de vijftiende plek van Ricciardo was minder dan drie tienden van een seconde.

"Als coureur heb je altijd een eerste indruk van een auto met veel updates en die is nu overwegend positief. We moeten zorgen dat we morgen meer snelheid hebben. Hopelijk kunnen we ons weer eens in de top tien kwalificeren, daar doen we ons best voor. Het wordt interessant met dit middenveld."

Hülkenberg en Ricciardo hebben zaterdag vanaf 12.00 uur een uur de tijd om tijdens de derde training de geüpgradede Renault nog eens te testen. Om 15.00 uur begint de kwalificatie en een dag later gaat om 15.10 uur de race van start.