Max Verstappen heeft vrijdag een redelijk tevreden gevoel overgehouden aan de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Spanje. De coureur van Red Bull Racing beseft wel dat Mercedes ook dit weekend te snel zal zijn.

"Het is altijd goed om de nieuwe onderdelen in de auto beter te leren begrijpen", zei Verstappen op het Circuit de Catalunya in Barcelona. "We hebben in de tweede training enkele nieuwe dingen aan de auto geprobeerd die niet geheel positief uitpakten, dat weten we nu ook weer."

Net als alle andere teams heeft Red Bull een aantal upgrades aan de auto doorgevoerd in Barcelona. De aanpassingen van de concurrentie lijken groter te zijn dan die van het team van Verstappen.

"Mercedes is momenteel gewoon een beetje sneller dan wij. Het kan altijd beter en we hebben genoeg goede mensen aan boord die begrijpen hoe we de auto nog kunnen verbeteren voor de kwalificatie", zei de Limburger.

Mede door technische problemen kwam Verstappen tijdens de eerste training niet verder dan 1.19,844 en de twaalfde tijd. In de tweede sessie deed hij het met 1.18,035 en een vijfde tijd al een stuk beter. Mercedes-coureur en WK-leider Valtteri Bottas was in beide trainingen de snelste.

"In de tweede training konden we een aardig tempo rijden. We hebben de hele nacht om aan de auto te werken, hopelijk is het verschil morgen kleiner", zei Verstappen.

Long runs geven Verstappen hoop

Twee weken geleden bij de Grand Prix van Azerbeidzjan was Verstappen erg te spreken over de long run op de zachte banden. Na zijn pitstop was hij de snelste coureur op de baan in Bakoe, al kwam hij uiteindelijk niet verder dan de vierde plek.

Ook tijdens de trainingen in Barcelona verliepen de rondes op de zachte band naar tevredenheid. "Op de zachte banden ging het goed", gaf Verstappen aan. "Ik heb nog geen tijd gehad om het met de concurrentie te vergelijken, maar in de auto voelde het oké."

Zaterdag om 12.00 uur is de derde en laatste training in Barcelona, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 15.10 uur gaat de race van start.