Max Verstappen heeft vrijdag door technische problemen slechts veertien ronden gereden bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De coureur van Red Bull klokte de twaalfde tijd. Mercedes-coureur Valtteri Bottas noteerde de snelste tijd op het Circuit de Catalunya met 1.17,951.

Verstappen moest 1,893 seconde toegeven op Bottas. De Nederlander bleef in het laatste half uur in de pits, waarschijnlijk door een olielek.

Ferrari-coureurs Sebastian Vettel (1.18,066) en Charles Leclerc (1.18,172) zetten achter Bottas respectievelijk de tweede en derde tijd neer.

Het enige grote incident van de training was in de slotfase, toen Racing Point-coureur Lance Stroll de controle over zijn auto verloor en van de baan schoot. Daarna volgde een rode vlag, die direct een einde maakte aan de sessie.

Top 10 eerste training 1. Bottas (Mercedes) - 1.17,951

2. Vettel (Ferrari) - 1.18,066

3. Leclerc (Ferrari) - 1.18,172

4. Hamilton (Mercedes) - 1.18,575

5. Grosjean (Haas) - 1.18,943

6. Sainz (McLaren) - 1.19,155

7. Magnussen (Haas) - 1.19,180

8. Gasly (Red Bull) - 1.19,285

9. Kvyat (Toro Rosso) - 1.19,364

10. Hülkenberg (Renault) - 1.19,450

12. Verstappen (Red Bull) - 1.19,844

Teams met updates de baan op

Verstappen had aan het begin van de training nog een hachelijk moment met Bottas. De twee kwamen net niet in aanraking met elkaar, toen Bottas voor een snelle ronde aan wilde zetten en Verstappen die net aan het afronden was.

Voor veel teams was de eerste testsessie van groot belang, aangezien zij massaal met updates zijn gekomen voor de wagens. Zo heeft Ferrari de beschikking over een nieuwe motor.

De coureurs mogen om 15.00 uur wederom de baan op, als de tweede vrije training wordt verreden. Zaterdag staan de derde training en de kwalificatie op het programma, terwijl de race zondag om 15.10 uur start.