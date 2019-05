Vrijwel alle Formule 1-teams voeren dit weekend in Spanje grote updates door aan hun bolides. De verwachting is dan ook dat zeker in het middenveld de verhoudingen flink door elkaar geschud zullen worden.

Haas-coureur Romain Grosjean zei in Barcelona dat "iedereen in zijn B-spec auto" zal rijden. Volgens de Fransman zijn de wagens flink geüpgraded ten opzichte van het begin van het seizoen. "Eigenlijk heeft iedereen een compleet nieuwe wagen."

Zijn teambaas Günther Steiner noemde de wijzigingen aan de auto van Haas "behoorlijk significant". Haas komt naar Barcelona met een nieuwe voorvleugel, vloer, spiegels en veel kleinere aanpassingen.

Het is de laatste jaren gebruikelijk dat de race op het Circuit de Catalunya in het teken staat van technische updates. Dat heeft voornamelijk een logistieke oorzaak. De meeste teams zijn gehuisvest in Groot-Brittannië of Italië en kunnen gemakkelijk onderdelen naar de eerste Europese race van het seizoen brengen.

Soms gebeurt het zelfs dat er 's nachts nog onderdelen worden ingevlogen vanuit de fabriek in Engeland of Italië, als op het circuit blijkt dat een upgrade anders uitpakt dan in de windtunnel werd voorspeld.

Ferrari en Renault zijn de enige teams die met een nieuwe motor komen. Daarmee lopen de twee teams vooruit op hun eigen planning, genoodzaakt door de teleurstellende resultaten in de eerste vier races.

Bekende aanpassingen in Barcelona Mercedes: nieuwe voorvleugel, sidepods (aan zijkant wagen), spiegels en aantal kleine updates

Ferrari: nieuwe motor, motorcover, voorvleugel en vloer

Red Bull Racing: aantal kleine aanpassingen, waaronder aan wielophanging

McLaren: nieuwe achtervleugel, aantal kleine updates

Racing Point: aantal aerodynamische aanpassingen aan voorkant en achterkant auto

Alfa Romeo: aantal kleine updates

Renault: nieuwe motor, aantal aanpassingen aan chassis

Haas: nieuwe voorvleugel, vloer, spiegels en veel aerodynamische aanpassingen aan chassis

Toro Rosso: Nieuwe voorvleugel, kleine aanpassing aan achtervleugel

Williams: mechanische updates

Red Bull en Toro Rosso komen met kleinere aanpassingen

Toch komen niet alle teams met drastische veranderingen. Kimi Räikkönen zei dat Alfa Romeo "alleen gaat finetunen aan wat al een hele goede auto is".

Het Red Bull Racing van Max Verstappen kiest er net als zusterteam Toro Rosso voor om veel kleinere updates gedurende het hele seizoen te doen, in plaats van ingrijpende aanpassingen bij één race.

Red Bull-teambaas Christian Horner sprak over "enkele subtiele aanpassingen" aan de auto en Verstappen verwacht niet dat in Spanje het gat met Mercedes en Ferrari al gedicht zal worden.

"De term B-spec auto is misschien wat overdreven is voor ons", zei Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat. "Iedereen komt hierheen met updates. Vrijdag is een belangrijke dag voor de coureurs maar vooral de monteurs. Dan zullen we voor het eerst op de baan zien hoe de updates uitpakken. Hopelijk zullen ze bij ons goed werken."

De eerste training voor de Grand Prix van Spanje begint vrijdag om 11.00 uur. Om 15.00 uur gaat de tweede oefensessie van start. Zaterdag om 12.00 uur wordt er opnieuw getraind, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 15.10 uur.