Pierre Gasly is onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen dit seizoen. De Fransman die zelf zijn draai bij Red Bull Racing nog niet helemaal gevonden heeft, noemt de Nederlander "een hele goede maatstaf".

"Hij is altijd een van de meest talentvolle coureurs geweest. Ik moet zeggen dat hij dit jaar erg goed is. Hij haalt momenteel het maximale uit onze wagen."

Net als Verstappen drie jaar geleden maakte Gasly deze winter de overstap van zusterteam Toro Rosso naar het grotere Red Bull. Waar de Limburger direct imponeerde met een zege bij zijn debuutrace, kent zijn nieuwe teamgenoot een veel minder voortvarende start.

De 23-jarige Gasly werd achtereenvolgens elfde, achtste, zesde en viel twee weken geleden in Azerbeidzjan uit vanwege een probleem met de aandrijfas. Verstappen begon het jaar veel beter met één derde plaats en drie vierde plekken.

"Voor mij is het nu erg fijn om met hem te kunnen werken", stelt Gasly. "Hij heeft al veel ervaring bij dit team en met deze auto. Ik kan van dichtbij zien hoe hij tot zijn maximale prestaties komt. Hij rijdt niet alleen goed, maar ook erg constant. Dus ja, hij is momenteel echt een goede maatstaf voor mij."

Gasly voelt zich steeds comfortabeler

Gasly hoopt dat hij de prestaties van Verstappen snel kan benaderen, te beginnen komend weekend in Barcelona. "In het begin van het jaar ging het niet zoals gewenst, maar we zien wel progressie. Ik voel me steeds comfortabeler in de auto."

Ondanks zijn uitvalbeurt in Bakoe is hij erg tevreden over Honda, dat sinds dit jaar de motorleverancier is van Red Bull. "Met de motor gaat alles zoals verwacht. We krijgen in Barcelona een aerodynamische update en Honda werkt er hard aan om de motor gedurende het seizoen te blijven verbeteren."

"We zijn erg tevreden over wat ze tot nu toe hebben laten zien op het gebied van prestatie en betrouwbaarheid. Natuurlijk willen we altijd beter en sneller. Ferrari en Mercedes staan immers ook niet stil en hebben nu een kleine voorsprong. Maar ik denk dat Red Bull zich altijd sterk ontwikkelt tijdens een seizoen."

Vrijdag om 11.00 uur en om 15.00 uur staan de eerste trainingen in Spanje op het programma. Ook zaterdag is er om 12.00 uur een training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De Grand Prix op het Circuit de Catalunya gaat zondag om 15.10 uur van start.