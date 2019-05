Max Verstappen verwacht niet dat hij zondag mee kan doen om de zege in de Grand Prix van Spanje. De coureur van Red Bull Racing hoopt wel dat het gat met de andere topteams kleiner wordt door de updates aan de auto.

"Ik hoop dat we wat dichterbij zitten, maar ik verwacht niet dat we ze nu voor kunnen blijven", doelt de Limburger met name op Mercedes, dat de eerste vier races van het jaar won.

Verstappen kwam ondanks vier foutloze optredens niet verder dan een derde en drie vierde plaatsen. Red Bull kondigde al enkele "subtiele upgrades" aan de auto aan voor de komende race.

Vrijwel alle teams brengen verbeteringen aan bij de eerste Grand Prix van het jaar in Europa. "Hopelijk zijn die van ons beter dan die van de anderen", zegt Verstappen donderdag in Barcelona. "Elk kleine beetje helpt en ik ben overal blij mee."

Verstappen, die in 2016 de race in Spanje wist te winnen, is positief gestemd over het verdere verloop van het seizoen. "Het gat is niet zo groot. Twee weken geleden in Bakoe waren we bijvoorbeeld de snelsten van iedereen in de tweede stint."

'Het zijn kleine dingetjes die beter kunnen'

Verstappen kent een degelijk begin van het seizoen, waarin hij al 33 punten meer heeft dan vorig jaar na vier races. Toch kan de auto volgens hem nog beter.

"Er is niet echt een groot pijnpunt, maar het zijn allemaal kleine dingetjes die beter kunnen. Het is niet zo dat de auto moeilijk te besturen is of dat ik er geen goed gevoel bij heb. Maar we hebben gewoon meer grip nodig, voor én achter."

Hoewel een nieuwe zege in Spanje niet in de lijn der verwachtingen ligt, hoopt Verstappen wel snel om de overwinning te kunnen strijden. "Natuurlijk komen er mogelijkheden aan, in Monaco bijvoorbeeld", verwijst hij naar het bochtige stratencircuit waar over twee weken de eerstvolgende Grand Prix wordt gehouden. "Laten we hopen dat we daar mee kunnen doen."

De Grand Prix van Spanje gaat zondag om 15.10 uur van start. Vrijdag begint het weekend om 11.00 uur met de eerste vrije training, gevolgd door de tweede training om 15.00 uur. Zaterdag is om 12.00 uur training drie, waarna om 15.00 uur begonnen wordt met de kwalificatie.